Sarah Knappik leidet unter mysteriösem Mückenstich: "Ich nehme Ibuprofen gegen den Schmerz"

Berlin - Sarah Knappik (39) hat sich schon durch so manche Herausforderung gebissen. Doch aktuell macht ihr ein winziger Gegner schwer zu schaffen: eine Mücke.

Für Sarah Knappik (39) sei der Mückenstich "ein Albtraum". © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Reality-Bekanntheit der "Bild"-Zeitung erzählte, hat ein Stich ihren Alltag ordentlich auf den Kopf gestellt. Ihr rechter Fuß sei derzeit nicht voll belastbar, die Stelle bereite ihr große Probleme.

"Der Arzt vermutet, dass es eine Kriebelmücke ist", erklärte Sarah. Sie müsse die betroffene Stelle nun behandeln, den Fuß kühlen und das Bein hochlagern. Außerdem solle kein Druck auf die Einstichstelle kommen.

Ein solcher Stich kann deutlich unangenehmer ausfallen als der einer gewöhnlichen Stechmücke. Neben starken Schwellungen können auch Entzündungen und heftiger Juckreiz auftreten. Für die ehemalige GNTM-Kandidatin eine echte Tortur: "Es ist ein Albtraum", sagte sie.

Besonders Sorgen macht ihr, dass sich die Beschwerden bislang nicht gebessert haben. "Es ist Tag fünf und mein Fuß sieht immer schlimmer aus", berichtete die TV-Bekanntheit. Gegen die Schmerzen greife sie aktuell zu Ibuprofen.

In der Regel klingen die Beschwerden nach einem Kriebelmückenstich innerhalb von einigen Tagen wieder ab. Für Sarah heißt es also vor allem: Geduld haben und den Fuß schonen.