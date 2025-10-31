TV-Moderator Pierre M. Krause nach Krebsbehandlung: "Es war ein Höllenritt"

Bad Honnef - Ein Jahr lang war es still um SWR-Moderator Pierre M. Krause (49). Nun hat er erstmals offen über den wahren Grund für seine lange Pause gesprochen: eine Krebserkrankung!

Pierre M. Krause (49) gilt als eines der bekanntesten Gesichter der SWR-Unterhaltung. © Uli Deck/dpa

Seit dem 30. Oktober läuft die neue Staffel von "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Im Gespräch mit "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff (49) erzählt Krause, was wirklich hinter seiner Auszeit steckte.

"Ich hatte Rückenschmerzen - und es stellte sich heraus, das war ein bösartiger Tumor. Der musste entfernt werden, sonst wäre ich irgendwann daran gestorben", so Krause.

Bei der Operation mussten auch Knochenteile entfernt werden. Krause ist derzeit auf Krücken angewiesen und macht regelmäßig Physiotherapie.

"Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich habe wirklich Glück gehabt", sagt er rückblickend. Die vergangenen Monate beschreibt er als einen "Höllenritt".

Welche Krebsart genau diagnostiziert wurde und ob er vollständig genesen ist, möchte Krause nicht öffentlich machen. "Ich habe Nervenschäden und viel abgenommen. Diese Abnehmspritze habe ich einfach ausgelassen", sagte der 49-Jährige lachend.