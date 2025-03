Comödien-Star: Bühnen-Mörder hat ein Hundeleben gerettet

Drei Tage war Ashanti mit vielen anderen Tieren in einem Laster von Griechenland nach Deutschland gereist", erzählt Spiess. "Das Risiko, das wir eingingen, war uns gar nicht so bewusst."

In der Comödie ermordet der Schauspieler bis 16. März sehr achtsam einen Mafiaboss. © PR/Chris Gonz

Doch der Schauspieler hatte Glück.

"Ashanti ist nur ein Angsthund. Sie hatte anfangs große Angst vor Männern, vor allem, was von oben kam. Selbst wenn es nur ein Kleiderbügel war, der an der Garderobe wackelte. Sie war absolut nicht an Zivilisation gewöhnt." Doch so wie Spiess seine Angst ablegte, wurde auch Ashanti lockerer.

Zum ersten Mal hat Spiess, der in Baden-Baden wohnt, nun Ashanti mit auf ein Theater-Engagement genommen - nach Dresden.

"Zum ersten Mal bin ich mit ihr eine so weite Strecke mit der Bahn gefahren."

Hat alles geklappt: Ashanti fühlt sich sowohl im Theater als auch an der Elbe pudelwohl. "Und durch den Hund entdecke ich die grüne Seite von Dresden."