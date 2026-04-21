TV-Star Detlef Steves trauert um Bulldogge Kai-Uwe: "Es ist wirklich scheiße alles!"
Moers - Schicksalsschlag bei Detlef Steves (57): Der TV-Star trauert um seine geliebte Bulldogge Kai-Uwe.
"Ich bin euch das letzte Update zu Kai-Uwe schuldig: Am 9. April, um 21.05 Uhr, ist Kai-Uwe über die Regenbogenbrücke gegangen", verrät der sichtlich angeschlagene 57-Jährige am Dienstagmorgen bei Facebook unter Tränen. "Es ist wirklich scheiße alles. So eine Leere, so eine Stille in einem drin. Brutal. "
Vorher habe er sich schlicht nicht dazu durchringen können, von dem schweren Verlust zu berichten. Und auch jetzt, fast zwei Wochen nach dem Ableben des Vierbeiners, sei es noch immer schwierig für ihn, darüber zu sprechen.
"Aber ich kann euch da einfach nicht außen vor lassen. Ihr wart zu Lebzeiten von ihm immer dabei, ihr wart immer ein Teil und darum ist es wichtig, dass ich euch das sage", richtet sich Steves direkt an seine Community.
Zudem betont er, dass Kai-Uwe nicht gelitten habe. Ein befreundeter Tierarzt sei zu dem Reality-Star nach Hause gekommen, sodass die Fellnase "ganz friedlich über die Regenbogenbrücke" habe gehen können.
Bulldogge Kai-Uwe hatte bei Detlef und Nicole Steves ein "sehr tolles Leben"
"Ich weiß auch gar nicht, was ich da viel zu sagen kann. Außer, dass er ein sehr tolles Leben hatte und wir ihn unsagbar vermissen", führt der "Ab ins Beet"-Darsteller weiter aus.
Zuvor hätten er und seine Partnerin Nicole nichts unversucht gelassen, um das Leben ihres geliebten Weggefährten zu verlängern. "Wir haben viel gemacht", erzählt Steves. "Wir konnten bei Kai-Uwe den Kampf angehen, aber nach hinten raus verliert man den Kampf halt immer."
Kai-Uwe wurde fast 16 Jahre alt und zeigte zuletzt unter anderem Anzeichen von einer Demenz sowie innerer Unruhe, wie Steves in den sozialen Netzwerken dokumentierte. Darüber hinaus litt die Bulldogge unter arttypischen Beschwerden wie orthopädischen Problemen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Detlef Steves (Screenshots, 2)