Großes GZSZ-Comeback: TAG24 trifft Oli P. zwischen den RTL-Drehtagen

Kurz vor seinem Auftritt bei "Halle Olé" nahm sich Oli. P (47) Zeit für TAG24. © Erik Hohmann

Oliver Petszokat ist ein Allrounder. Während der Berliner am Mittwoch und Freitag nach vielen Jahren wieder in Potsdam-Babelsberg für GZSZ vor der Kamera stand, trat er am Samstag nach der Abreise in seiner Heimat beim Mallorca-Festival "Münster Olé", dem Pendant "Halle Olé" und der 90s Super Show im hessischen Friedberg auf - alles an einem Tag, wodurch er um die 1250 Kilometer zurücklegte.

"Stress ist es ja nicht", sagt der 47-Jährige zu TAG24. "Drei Auftritte sind ja noch wenig, es gibt auch vier oder fünf am Tag und das macht ja Spaß. Guck' mal, was hier draußen los ist und wenn man das jede Woche, gefühlt seit 30 Jahren, arbeiten darf, dann ist das schon eine gute Sache."

Neben der Musik ist es aber eben auch die Moderation und das Schauspiel. Für GZSZ habe er "noch gut Benzin im Tank". Am Dienstag folgt der letzte von drei Drehtagen für die RTL-Soap. Ein wenig gedulden müssen sich seine Fans aber noch. "Ich denke, dass das in anderthalb, zwei Monaten ausgestrahlt wird."

Detaillierte Pressemitteilungen würden folgen und auch im Live-Programm bei RTL wird Oli. P über sein TV-Comeback sprechen. "GZSZ steht vor dem 35-jährigen Jubiläum, im Januar beginnt mein 30-Jahre-Berufs-Jubiläum und da kann man das mal machen", erläutert er gegenüber TAG24 seine Beweggründe.