Großes GZSZ-Comeback: TAG24 trifft Oli P. zwischen den RTL-Drehtagen
Halle (Saale) - Mit dieser Nachricht hatte wohl niemand mehr gerechnet: Oli. P (47) dreht nach einer fast 27-jährigen Pause wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". TAG24 hat ihn zwischen den Drehtagen getroffen.
Oliver Petszokat ist ein Allrounder. Während der Berliner am Mittwoch und Freitag nach vielen Jahren wieder in Potsdam-Babelsberg für GZSZ vor der Kamera stand, trat er am Samstag nach der Abreise in seiner Heimat beim Mallorca-Festival "Münster Olé", dem Pendant "Halle Olé" und der 90s Super Show im hessischen Friedberg auf - alles an einem Tag, wodurch er um die 1250 Kilometer zurücklegte.
"Stress ist es ja nicht", sagt der 47-Jährige zu TAG24. "Drei Auftritte sind ja noch wenig, es gibt auch vier oder fünf am Tag und das macht ja Spaß. Guck' mal, was hier draußen los ist und wenn man das jede Woche, gefühlt seit 30 Jahren, arbeiten darf, dann ist das schon eine gute Sache."
Neben der Musik ist es aber eben auch die Moderation und das Schauspiel. Für GZSZ habe er "noch gut Benzin im Tank". Am Dienstag folgt der letzte von drei Drehtagen für die RTL-Soap. Ein wenig gedulden müssen sich seine Fans aber noch. "Ich denke, dass das in anderthalb, zwei Monaten ausgestrahlt wird."
Detaillierte Pressemitteilungen würden folgen und auch im Live-Programm bei RTL wird Oli. P über sein TV-Comeback sprechen. "GZSZ steht vor dem 35-jährigen Jubiläum, im Januar beginnt mein 30-Jahre-Berufs-Jubiläum und da kann man das mal machen", erläutert er gegenüber TAG24 seine Beweggründe.
Oli. P zurück bei GZSZ: "Es war so: Ich fahr halt zur Arbeit"
Zurück am Set habe sich Petszokats Nervosität in Grenzen gehalten und auch emotional war er nach eigenen Angaben nicht sonderlich. "Es war so: Ich fahr halt zur Arbeit. Es war die gleiche Schranke, der gleiche Mann, der am Empfang saß, ich kannte noch ganz viele Leute vom Team", sagte er in einem RTL-Interview.
Dreh-Kollege Jörn Schlönvoigt (39) schlägt das Herz da schon höher. "Er war einer meiner Idole mit Alexandra Neldel damals zusammen, ich hatte Poster von ihm und ihr an meiner Wand im Kinderzimmer."
Wie genau er zurückkehrt, lässt der Kölner Privatsender noch offen. Geheim ist zudem, ob es ein Ricky-Comeback gibt oder der 47-Jährige in eine neue Rolle schlüpft.
Der Hashtag #Ricky in seinem Instagram-Posting lässt aber vermuten, dass er keine neue Rolle übernehmen wird.
Drei Tage stand und steht Oli. P also in Potsdam-Babelsberg vor der Kamera. Die neuen Folgen mit ihm werden im Herbst ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: Erik Hohmann