TV-Stars Jana und Thore teilen süße Baby-News: Das Schölermännchen ist da - mit Foto!

Jana (37) und Thore Schölermann (39) lernten sich bereits 2010 am Set der ARD-Sendung "Verbotene Liebe" kennen. © Instagram/janaschoelermann (Screenshot)

Erst im Januar hatten die beiden ihrer Community via Instagram mitgeteilt, dass sie ein weiteres Mal Nachwuchs erwarten. Jetzt dürfen sie ihr Glück endlich auch in den Armen halten.

Jana veröffentlichte auf ihrem Kanal am Mittwoch (12. Juni) einen Schnappschuss, auf dem die niedlichen Füße des Neuankömmlings zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Unser Schölermännchen!"

Dazu setze sie ein Herz in Blau und eines in Rosa, auf einer Babydecke im Hintergrund ist in blauen Buchstaben "Kölsche Jung" zu lesen. Weitere Details verriet die frisch gebackene Mama nicht.

Dass ihr zweites Kind ein Junge werden würde, war bereits bekannt. Im April hatte sich Jana in einer Story verplappert und ausgeplaudert, dass Tochter Ilvi (2) einen kleinen Bruder bekommen wird.

Der Namen des neuen Erdenbürgers ist noch unbekannt. Möglicherweise werden Jana und Thore ihn zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Jetzt hat erst einmal die spannende Kennenlernzeit mit dem Säugling begonnen.