Auch Vergebene sind dabei: So hart ist die eigene Dating-Show für Twenty4Tim

Köln - Influencer Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) möchte endlich den richtigen Partner an seiner Seite finden. Dafür bekommt er seine eigene Dating-Show - in der auch Vergebene an den Start gehen!

Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) sucht in seiner eigenen Dating-Show einen Partner. © Gerald Matzka/dpa

Wie BILD berichtet, seien in der neuen Joyn-Show "Twenty4Tim: Love Hunter" auch mit dabei, die es mit dem 25-Jährigen nicht ganz ernst meinen.

Ein schwieriges Unterfangen für den Influencer, der bislang noch nie in einer Beziehung oder verliebt gewesen sei. Das Besonderes an der Dating-Show: Sowohl Männer als auch Frauen versuchen das Herz von Tim zu erobern.

Wichtig sei nur, dass man aufgeschlossen sie und "Lust auf Dates" an einem der schönsten Orte der Welt habe. "Ich verknalle mich häufig und habe dann einen Crush, aber richtig verliebt sein ist für mich etwas anderes", gibt Tim preis.

Die Dreharbeiten in Thailand zu seiner neuen Dating-Show seien für den Social-Media-Star auch eine Herausforderung gewesen. Der Grund: Tim zeige sich im TV so verletzlich wie nie.

"Mit meiner Community bin ich immer super offen, da gibt es kaum noch Grenzen. Aber klar – jetzt schaut noch einmal ein ganz anderes Publikum zu", erklärt der 25-Jährige.