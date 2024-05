Schock-Beichte! Twenty4Tim spricht über Essstörung: "Zeitweise unter 50 Kilo gewogen"

Im Internet gilt Twenty4Tim alias Tim Kampmann (23) als Superstar. Allein bei Instagram folgen dem Kölner 2,7 Millionen Menschen. © Gerald Matzka/dpa

Denn darin zeigt sich der Influencer oberkörperfrei am Strand. Eigentlich nichts Besonderes, doch für den 23-Jährigen ein großer Schritt, wie er unter seinem Post preisgibt.

"Jahrelang hatte & habe ich schon mit einer Essstörung u kämpfen", erzählt Tim. Das sei sogar so krass, dass sein Gewicht in den letzten Jahren zwischen 110 Kilogramm und 48 Kilogramm schwankte.

Nun aber hat der gebürtige Kölner seiner Krankheit den Kampf angesagt!

Auch, weil er in den USA eine Erkenntnis hatte, wie Tim berichtet: "Gestern lag ich weinend in Miami in meinem Bett & habe mir so gedacht: 'Ja, du hast Probleme mit deinem Gewicht. Aber frag doch mal deinen Körper, der JEDEN Tag da ist & jede dieser Phasen mit dir erlebt hat!'"