Twenty4Tim im Dschungelcamp: Fan macht interessante Entdeckung, seine Mama klärt auf

Köln/Australien - Im australischen Dschungel hat Twenty4Tim (23) aktuell beste Chancen auf den Titel als neuer Dschungelkönig. Doch was hat es eigentlich mit einem auffälligen Detail an seinem Hals auf sich?

Außerdem machte sie deutlich, dass die gesamte Familie seit dem Vorfall kein Freund von unkontrolliertem Feuerwerk in Zusammenspiel mit Alkohol sei. "Alkohol und Sprengstoff passen einfach nicht zusammen."

In einer Fragerunde auf Instagram stellte ein Fan nun allerdings die Nachfrage, wieso Tim eine Narbe am Hals habe.

Seit inzwischen vier Tagen residiert der Kölner Influencer inzwischen neben Kakerlaken und jeder Menge Dschungel-Zoff der anderen Kandidaten am Lagerfeuer . Und mausert sich dabei glatt zum Publikumsliebling und Campfavoriten.

Samt seiner Eltern brach Twenty4Tim vor einer Woche ins Abenteuer Australien auf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Twenty4Tim

Was hingegen zusammenpasst, ist das Durchhaltevermögen ihres Sohnes und das Abenteuer Down Under.

Anders als viele seiner Mitstreitenden steht der gebürtige Kölner weit oben in der Gunst der Zuschauenden.

Erst vor wenigen Tagen sprach der zweitjüngste Teilnehmer der diesjährigen Staffel offen darüber, beinahe immer in Begleitung von Security das Haus zu verlassen. Schuld daran sei der Hass im Netz, der sich auch in seinem Alltag auf der Straße bemerkbar mache.

Ganz besonders hängt dem 23-Jährigen eine Instagram-Story aus dem Juli 2021 nach - der Tag der Flutkatastrophe im Ahrtal. Wegen einer Kooperation am selben Tag musste Tim seitdem unzähligen Hate schlucken.

Ein möglicher Sieg bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dürfte seine ärgsten Kritiker vermutlich für einige Zeit verstummen lassen.