Dschungelcamp, Tag 2: Absolute Panik in der Nacht! Der Grund ist heftig

Bereits an Dschungel-Tag 2 bricht es aus den Z-Stars heraus: Angst, Tränen, Selbstmitleid und Panik mitten in der Nacht!

Von Björn Strauss

Australien - Bereits an Dschungel-Tag 2 bricht es aus den Z-Stars heraus: Cora (47) heult sich über ihren Ex aus, Twenty4Tim (23) flennt wegen des Flut-Hasses auf ihn, und sein Mund riecht nach Penis! Außerdem gibt's in der Nacht totale Panik … denn ein Promi muss tun, was ein Promi tun muss: teure RTL-Sendezeit füllen!

Das Make-up ist gefallen, und Schumacher - ein heavy Paket, den Namen zu tragen, meint Cora (47) unter bitteren Tränen. © RTL Ihr Name sei "ein schweres Paket", was sie zu tragen habe, erzählt uns "Model" Cora Schumacher. Immerhin war sie 14 Jahre lang mit dem Bruder eines Weltmeisters verheiratet. Ihr Ex Ralf sei ihre große Sandkastenliebe gewesen. "Ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher …" Sie sei immerhin ehrlich zu ihm gewesen. "Andersrum eher nein." Dann spricht Cora auch über ihren Sohn: "Der Kontakt zu David war mal wieder da. Leider ist er wieder abgebrochen, als auch der Kontakt zu Ralf weg war." Sohn weg, aber die Kohle stimmt: Angeblich sackt das Model 200.000 Euro ein - hoffen wir, dass sie mehr "abliefert" als endlose Tränen. Außerdem gebe es eine "Verschwiegenheitserklärung", die es einzuhalten gelte. Also geht's wieder nur um Geld. So ein Promi-Leben bezahlt sich schließlich nicht von allein. Das muss auch "Influencer" Twenty4Tim durchmachen, erfahren wir.

Hass auf "Flut-Fluencer" Twenty4Tim

Hass im Netz ist Tims Thema - alle würden Tim (23) falsch verstehen: "Das macht mich traurig." © RTL Das größte Geheimnis von Twenty4Tim lautet: "Ich gehe fast immer mit Security aus dem Haus, weil der Hass nicht nur online bleibt bei mir." Als "androgyner Mann und Sänger" erwecke er viel Hass, so der Influencer. Heftig wurde es dann vor zwei Jahren nach diversen Instagram-Storys während der Ahrtal-Flutwelle. "Ich wusste nicht, dass die Flut ein Riesenproblem in Deutschland ist und Menschen sterben." Er hätte an diesem Tag schließlich seine bezahlte Kooperation abliefern müssen, eiert er sich raus, was man "ihm krumm" nahm. Seitdem prassele auf ihn ein, dass er "das Leid der Menschen" ausgenutzt habe. "Das hängt mir bis heute nach. Ich kann mich zehnmal dafür entschuldigen, aber da wird das Ausmaß noch schlimmer." Dschungelcamp Auf dem Weg ins Dschungelcamp: Diese Kandidatin wollte Kondome schmuggeln! Im Dschungeltelefon sagt Tim traurig: "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, gibt es immer Menschen, die einen suspekt und ekelig finden." Da kann man fast froh sein, dass man kein Promi ist ... Kommen wir zu was Wichtigem: der albernen Dschungelprüfung. Es galt, beim "Quarterschreck" für Kim Virginia (28) und Twenty4Tim anzutreten. Das Ergebnis: Tims Mund "riecht nach Penis". Fünf Sterne haben sie sich schreiend & "gefedert" geholt. Nicht so dolle ... aber zum Sattwerden zu wenig. Gut so!

Diese Prüfung schmeckte Tim nicht: "Mein Mund riecht nach Penis!" © RTL

Panik in der Nacht! Frosch und Heuschrecke bringen Unmut ins Lager

Im Camp ohne "seine Security" - Tim (23) in Panik wegen einer Heuschrecke in der Nacht ... die er leider nicht mal schlucken musste. © RTL

Fünf Sternchen haben die beiden Sternchen in der Prüfung geholt. Tims Mund "riecht nach Penis", meint er. © RTL Die nächtliche Dunkelheit fördert Panik zutage! Zuerst fühlt sich Bachelor-Leyla (27) von einem Frosch belästigt. "Wie kann man so hässlich sein?" Die Blase am Hals und der Körper - "alles so ekelhaft", findet die 27-Jährige. Durch Leylas Tumult und Schreie wachen all die anderen Camper immer wieder auf. Später in der Nacht dann macht auch Tim eine Szene, weil er Angst vor einer Heuschrecke hat. Er kriegt sich nicht mehr ein und kreischt und zirpt laut rum: "MIKE! MIKE! MIKE!" Der "Heiter" schlägt die Heuschrecke exakt gegen Tim. Das hat er extra gemacht ... Noch sind zu viele Promis unter sich, die allesamt kaum abliefern. Aber es sind noch 14 pralle Dschungel-Tage, die vor uns liegen. Hoffen wir auf mehr Output, zum Beispiel, was Kim gegen Mike noch auspackt! Obwohl, für den Schauspiel-Opa Heinz (72) sind Reality-Darsteller "eh nix, sondern nur Spinner". Das hat er korrekt zusammengefasst.

Kim packt aus: Mike Heiter hat kein Auto, wohnt im Kinderzimmer und hat nur "Shice" gebaut ...

Außerdem haben sich der Heiter-Mike (31) und seine Ex-Kim (28, beide aus sogenannten RTL-"Bums-Shows" bekannt) gebeeft. Nichts Neues also im Dschungel. Er hätte nix: "kein Auto, pennt bei Mutti im Kinderzimmer". Aber gegen Beischlaf hätte sie nichts ... wegen "sexueller Anziehung"! © RTL