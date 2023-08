Twenty4Tim macht Hamburger Dom unsicher und wird von Fans überrannt

Hamburg/Köln - Twenty4Tim ist einer der Social-Media-Stars schlechthin und eigentlich eher online unterwegs. Am gestrigen Mittwochabend hatten einige Fans (aus Hamburg ) jedoch das große Glück den Entertainer auf dem Hamburger Dom anzutreffen. Neben Champignons, Wasserbahn und einer Gurke vom Fass schien Ananas sein Highlight gewesen zu sein.

Der Influencer zog am Mittwochabend sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Hamburger Dom auf sich. © Lenthe-Medien

Gemeinsam mit seiner Freundin Jessica Groß (Jezz) war der TikToker Tim Kampmann (so sein bürgerlicher Name) auf dem großen Hamburger Volksfest auf dem Heiligengeistfeld unterwegs.

Wie ein kleines Kind freute sich der 22-Jährige über fast alle Fahrgeschäfte und jede einzelne Losbude. Generell schien er richtig "hyped" über seinen "Kirmes-Besuch" zu sein – auch wenn er von all seinen Freundinnen für den Begriff gerügt wurde. "In Hamburg heißt das Dom!".

Los gings für den Internet-Star aus Köln auf dem wilden Karussell "Viva Mexiko", das ihm am heutigen Donnerstag sicherlich eine heisere Stimme verschafft: "Warum machen wir sowas denn direkt am Anfang, da muss man ja kotzen", schrie er in die Kamera. Trotz der vielen Umdrehungen gönnte sich der Kölner zusammen mit seiner Freundin Jezz im Anschluss zwei große Portionen Pilze.

Neben weiteren bunten Jahrmarkt-Aktivitäten wie Schießbude, Losstand und Gewürzgurken-Tasting musste sich der inzwischen auch Sänger vielen seiner Fans widmen, die neben Autogrammen auch Fotos mit "ihrem" Lieblings-Influencer machen wollten, ihm aus Dankbarkeit aber fast ihre gesamte Dom-Ausbeute schenkten.