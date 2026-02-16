Twenty4Tim sucht große Liebe, doch dieser Kandidat geht in den Augen der anderen zu weit

Thailand - Endlich startet das Liebes-Abenteuer! In seiner eigenen Dating-Show geht TikTok-Star Twenty4Tim alias Tim Kampmann (25) auf die Suche nach der großen Liebe, schon in der ersten Doppelfolge herrscht unter seinen Liebes-Anwärtern jedoch Unmut.

Tim (25) wird von Kandidat Edin (23, r.) zur Seite genommen - das passt jedoch nicht jedem Teilnehmer. © Bildmontage: Instagram/lovehunterofficial

Zwölf Kandidaten - darunter vier Frauen und acht Männer - kämpfen um das Herz des ehemaligen Dschungelcampers, es gibt jedoch einen Clou: Nicht jeder der teilnehmenden Liebes-Anwärter ist Single, wie Tim der Gruppe am ersten Abend erklärt. Heimst am Ende ein Vergebener oder eine Vergebene den Sieg ein, kassiert der oder diejenige satte 5000 Euro.

Der 25-Jährige muss also nicht nur schauen, welcher der Teilnehmenden am besten zu ihm passt, sondern den Boys und Girls obendrein gehörig auf den Zahn fühlen, ob sie es auch wirklich ernst mit ihm meinen. Eine knifflige Herausforderung, die auch unter den Kandidaten für Aufruhr sorgt.

Während die einen nämlich eher zurückhaltend in Erscheinung treten, gehen andere Kandidaten wiederum offensiv auf den Social-Media-Star zu - und das passt bei Weitem nicht jedem! Edin (23) zieht als erster den Unmut der anderen auf sich, nachdem er Tim selbstbewusst aus der Gruppe holt und zum Einzelgespräch bittet.

"Dafür, dass wir heute den ersten Tag haben, bist du viel zu aggressiv draufgegangen direkt. Das war vielleicht sehr aufdringlich", redet Robin (26) seinem drei Jahre jüngeren Konkurrenten hinterher ins Gewissen - ohne zu ahnen, dass der Hobby-Türsteher wenig später selbst in den Fokus seiner Mitstreiter gerät!