Twenty4Tim sucht große Liebe, doch dieser Kandidat geht in den Augen der anderen zu weit
Thailand - Endlich startet das Liebes-Abenteuer! In seiner eigenen Dating-Show geht TikTok-Star Twenty4Tim alias Tim Kampmann (25) auf die Suche nach der großen Liebe, schon in der ersten Doppelfolge herrscht unter seinen Liebes-Anwärtern jedoch Unmut.
Zwölf Kandidaten - darunter vier Frauen und acht Männer - kämpfen um das Herz des ehemaligen Dschungelcampers, es gibt jedoch einen Clou: Nicht jeder der teilnehmenden Liebes-Anwärter ist Single, wie Tim der Gruppe am ersten Abend erklärt. Heimst am Ende ein Vergebener oder eine Vergebene den Sieg ein, kassiert der oder diejenige satte 5000 Euro.
Der 25-Jährige muss also nicht nur schauen, welcher der Teilnehmenden am besten zu ihm passt, sondern den Boys und Girls obendrein gehörig auf den Zahn fühlen, ob sie es auch wirklich ernst mit ihm meinen. Eine knifflige Herausforderung, die auch unter den Kandidaten für Aufruhr sorgt.
Während die einen nämlich eher zurückhaltend in Erscheinung treten, gehen andere Kandidaten wiederum offensiv auf den Social-Media-Star zu - und das passt bei Weitem nicht jedem! Edin (23) zieht als erster den Unmut der anderen auf sich, nachdem er Tim selbstbewusst aus der Gruppe holt und zum Einzelgespräch bittet.
"Dafür, dass wir heute den ersten Tag haben, bist du viel zu aggressiv draufgegangen direkt. Das war vielleicht sehr aufdringlich", redet Robin (26) seinem drei Jahre jüngeren Konkurrenten hinterher ins Gewissen - ohne zu ahnen, dass der Hobby-Türsteher wenig später selbst in den Fokus seiner Mitstreiter gerät!
Love Hunter: Ist er ein Faker oder meint er es ernst? Kick-Boxer Robin gerät ins Visier der anderen
Das liegt weniger an seiner offensiven Art, als an der "mysteriösen Aura", die den 26-Jährigen umgibt. So hat die Gruppe starke Zweifel, ob Robin tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt - und vermutet, dass er keineswegs Single ist, sondern daheim eine Freundin sitzen hat. "Er ist der Hauptverdächtige", erklärt nicht nur Anthea (24).
Auch Tim scheint den Kick-Boxer noch nicht richtig einschätzen zu können, bittet ihn daher gemeinsam mit Wakeem (27) und Eva (21) zum ersten Gruppen-Date, wo Robin offenbart, dass er noch nie mit einem Mann liiert war und sich offiziell auch noch nicht als bisexuell geoutet hat.
Für Tim jedoch kein Problem - er geht einfühlsam auf seinen Kandidaten ein und macht keinen Hehl daraus, dass der 26-Jährige ihm immer besser zu gefallen scheint. Ob Robin tatsächlich ein Faker und bereits in einer Beziehung ist? Seine Konkurrenten scheinen jedenfalls fest entschlossen, ihn weiterhin in die Mangel zu nehmen, um die Wahrheit herauszufinden.
Streaming-Tipp: Die ersten beiden Folgen von "Love Hunter" gibt es ab sofort kostenlos im Stream bei JOYN. Neue Folgen erscheinen immer sonntags und mittwochs.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lovehunterofficial