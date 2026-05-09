"Der hat Bock, Geiles zu kreieren": Udo Lindenberg bekommt Geburtstags-Doku

Hamburg/Gronau - Kann man das Leben von Udo Lindenberg wirklich in eine 90-minütige Dokumentation quetschen? Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat das versucht – und es ist durchaus gelungen. Die Produktion "Udo – Rebell. Rockstar. Ikone." wird am 18. Mai im Ersten ausgestrahlt und ist von Sonntag (10. Mai) an in der ARD-Mediathek abrufbar.

Udo Lindenberg wird am 17. Mai 80 Jahre alt. © Christoph Reichwein/dpa

Zunächst mag man sich fragen, ob es eine solche Dokumentation nun wirklich noch braucht. Immerhin ist erst vor wenigen Jahren mit "Lindenberg! Mach dein Ding" ein Kinofilm über Lindenbergs wildes Leben herausgekommen.

Doch natürlich kann eine Doku die Geschichte noch einmal ganz anders erzählen und auch viele Wegbegleiter zu Wort kommen lassen. Und kurz vor dem 80. Geburtstag des Panikrockers am 17. Mai lohnt ohnehin eine Doku, die sein Leben einmal rundum beleuchtet.

Eine 360-Grad-Projektion sozusagen. Eine, in der auch Udo selbst viel erzählt und sein Leben Revue passieren lässt. "Ich bereue keine Sekunde", sagt der fast 80-Jährige im Hotel Atlantic stehend, wo er seit Jahrzehnten residiert.

Schwarz-Weiß-Fotos, Videomaterial aus den 70er- und 80er-Jahren, Mäuschen spielen an der Bar im Atlantic, Interviews mit Tokio Hotel, Maria Furtwängler, Apache 207, Jan Delay, Jan Josef Liefers und Anna Loos und natürlich auch vielen Weggefährten sowie Ausschnitte von Konzerten und aus dem Film "Mach dein Ding!": Das alles erschafft ein Bild von einem beeindruckenden Menschen, der sich immer von seinem Gefühl und seiner klaren Haltung leiten ließ.

Er sei einfach eine coole Person, sagt Musiker Apache 207 in der Doku über den 79-Jährigen, mit dem er vor drei Jahren den größten deutschen Hit aller Zeiten, "Komet", hinlegte. "Was mich überrascht hat, ist dieses Offen sein für Neues. Der hat einfach Bock, hat Bock Geiles zu kreieren so."