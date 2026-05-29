Große Sorgen um Udo Lindenberg: Kultmusiker im Krankenhaus

Hamburg - Große Sorgen um Rock-Legende Udo Lindenberg (80)! Der Musiker soll sich im Krankenhaus befinden.

Udo Lindenberg (80) soll sich derzeit in einer Hamburger Klinik befinden. © Christian Charisius/dpa

Wie die Bild mit Berufung auf eine offizielle Mitteilung der Brost-Stiftung berichtet, stehe dem 80-Jährigen eine wochenlange Auszeit bevor.

"Mit großem Bedauern müssen wir die für den 3. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau geplante Veranstaltung 'Udo Lindenberg & Friends‘' absagen", heißt es in der Mitteilung.

"Udo Lindenberg kann leider nicht nach Gronau kommen. Er befindet sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen. Wir bedauern dies sehr – gemeinsam mit Ihnen hatten wir uns auf einen besonderen Abend mit ihm und zahlreichen Weggefährten gefreut", so die Veranstalter.



