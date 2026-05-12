Mit Hut und Sonnenbrille gratis rein: Besondere Aktion zu Udo Lindenbergs 80. Geburtstag

Hamburg - Am Sonntag ist es offiziell so weit: Udo Lindenberg feiert 80. Geburtstag! Und seine Wahlheimat lässt sich für den Panikrocker natürlich nicht lumpen. Überall in der Hansestadt steigt schon jetzt das Udo-Fieber - vom "Panik-Express" im Miniatur Wunderland bis zur Ausstellung "Udoversum" im Stilwerk. Besonders kreativ wird es jetzt auf der Reeperbahn .

Udo Lindenberg (79, r.) und sein langjähriger Weggefährte Otto Waalkes (77) stehen bei der Eröffnung der neuen Ausstellung "Udoversum" im Stilwerk gemeinsam auf der Bühne. © Marcus Brandt/dpa

Denn das traditionsreiche Panoptikum Hamburg hat sich zum runden Geburtstag einer wohl berühmtesten Wachs-Promis eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Wer am 17. Mai mit schwarzem Hut und dunkler Sonnenbrille erscheint, bekommt freien Eintritt!

Seit 1995 residiert Udo Lindenberg als legendärer Dauergast im noblen Hotel "Atlantic" direkt an der Außenalster - und seit 2010 auch als Wachsfigur auf der Reeperbahn. Dort begeistert der Panik-Präsident täglich Fans aus aller Welt.

Ein ganzes Jahr lang arbeitete Bildhauerin Saskia Ruth an der Figur. Besonders cool: Udo selbst stellte Outfit, Hut und Sonnenbrille für seine Doppelgänger-Version zur Verfügung.

Dass Lindenberg und St. Pauli zusammengehören wie Hut und Zigarre, sei ohnehin längst Kult, wie das Panoptikum in einer Ankündigung betont. Mit Songs wie "Reeperbahn" setzte der Rockpoet dem Kiez ein musikalisches Denkmal und engagiert sich seit Jahrzehnten für die lokale Kulturszene.

Im Panoptikum, Hamburgs selbst ernannter schillerndster Promi-WG, trifft der Panik-Präsident auf über 120 Weggefährten und Weltstars, darunter auch Otto Waalkes (77), mit dem Lindenberg tatsächlich mal in einer WG wohnte. Im Stadtteil Winterhude lebten die beiden zusammen mit Marius Müller-Westernhagen (77) in der "Villa Kunterbunt".