Große Sorgen um Udo Lindenberg: Kultmusiker meldet sich aus dem Krankenhaus

Hamburg - Große Sorgen um Rock-Legende Udo Lindenberg (80)! Der Musiker befindet sich im Krankenhaus. Seit Freitagnachmittag ist nun auch der Grund für seinen Klinik-Aufenthalt bekannt. Zudem meldete sich der Musiker nun auch selbst zu Wort.

Udo Lindenberg (80) soll sich derzeit in einer Hamburger Klinik befinden. © Christian Charisius/dpa

Der Musiker hat aus gesundheitlichen Gründen einen Termin am kommenden Mittwoch in seiner Geburtsstadt Gronau abgesagt. Er befinde sich derzeit "in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen", teilte die Brost-Stiftung als Veranstalterin in Essen mit.

Über seine PR-Agentur ließ Lindenberg kurz darauf mitteilen, es sei bloß seine "lästige Gastritis" – also eine Entzündung der Magenschleimhaut.

Der Musiker habe sich für einen routinemäßigen Gesundheitscheck in ein Hamburger Krankenhaus begeben, teilte seine PR-Agentur der Deutschen Presse-Agentur mit.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag am 17. Mai sowie einen kurzen Schottland-Urlaub habe sein Hausarzt eine Gastritis festgestellt, die derzeit medizinisch behandelt werde.