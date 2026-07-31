Schwerer Verlust: Udo Lindenberg trauert um seinen "längsten Jugendfreund"
Hamburg - Harter Schicksalsschlag für Udo Lindenberg (80): Der Musiker musste von seinem längsten Jugendfreund Clemens Buss Abschied nehmen.
Am Donnerstag verkündete der Panikrocker die traurige Nachricht mit einem gemeinsamen Schnappschuss in Schwarz-Weiß auf Instagram.
"CLEMI und UDO, die Jungs aus der Gartenstraße - mein längster Jugendfreund, schon aus Kindertagen", schreibt der 80-Jährige zu dem Foto.
Tatsächlich verbindet die beiden eine langjährige Freundschaft, die bis in Lindenbergs Kindheit in der Gronauer Gartenstraße zurückreicht.
Die Familien der beiden lebten dort laut T-Online direkt einander gegenüber. Aus Nachbarskindern wurden enge Freunde. Und auch in der Schule blieb ihre Verbindung stark. Gemeinsam gründeten sie dort eine Schüler-Jazzband.
Es sei der Startschuss gewesen für Lindenbergs Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen.
Udo Lindenberg trauert um längsten Jugendfreund: "Wir sehen uns wieder"
Als der Musiker 2016 zum Ehrenbürger ernannt wurde, äußerte sich Buss zu gemeinsamen Erlebnissen mit dem Sänger. "Die erste Flasche Bier, die haben wir geklaut." Gleichzeitig fand er anerkennende Worte für seinen erfolgreichen Freund: "Er steht zu seinem Wort. Immer", zitierte ihn damals die dpa.
Weshalb "Clemi", wie Lindenberg ihn nennt, verstorben ist, teilt der Sänger nicht mit. "CLEMI und UDO, die Unzertrennlichen", schreibt Lindenberg zu dem Schnappschuss weiter. "Wir sehen uns wieder. Im Himmel gibt es auch eine Gartenstraße", so der Musiker abschließend.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa