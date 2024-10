Udo Lindenberg: Ost-Klassiker wird zensiert

Udo Lindenberg (78) durfte nur ein Konzert in der DDR spielen, obwohl er dort viele Fans hatte. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

"Sonderzug nach Pankow" aus dem Jahr 1983 darf bei einem Chorkonzert in Berlin nicht in der ursprünglichen Version verwendet werden. Am 16. und 17. November sollen acht Chöre im "Humboldt Forum" unter dem Motto "Vielstimmig 2024" Lieder von Hanns Eisler (†64) bis Udo Lindenberg singen.

Die Hausherrin greift dabei zur Zensur. "Nach einer offenen Diskussion mit den Chören und der künstlerischen Leitung haben wir entschieden, das Lied 'Sonderzug nach Pankow' zu singen und hierbei das Wort, das aus heutiger Sicht diskriminierend wahrgenommen werden kann, auszulassen", bestätigte die Stiftung Humboldt Forum der Bild.

Konkret geht es darum, dass Lindenberg den DDR-Staatschef Erich Honecker (†81) als "Oberindianer" bezeichnete, weil er ein Konzert in Ost-Berlin geben wollte und jahrelang nicht durfte.

Die Chöre sollen statt des Originaltextes "Ober-I" singen, sagte ein Sprecher des Museums dem "Tagesspiegel".