Über 250 Fans von Ariana Grande verklagen Geheimdienst!

Manchester - Als Besucher - darunter viele Kinder und Jugendliche - am 22. Mai 2017 das Konzert der Sängerin Ariana Grande (30) in der Arena von Manchester verließen, hatte sich ein islamistischer Attentäter in die Luft gesprengt. Eine Untersuchung brachte Versäumnisse der Ermittler an die Öffentlichkeit.