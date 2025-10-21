Überraschende Sex-Beichte von Silva Gonzalez: Vater bezahlte sein erstes Mal im Bordell
Hamburg - Aktuell ist Stefanie Schanzleh (37) die Glückliche an der Seite von Silva Gonzalez (46). Doch das war nicht immer so. Seine ersten intimen Erfahrungen machte der "Hot Banditoz"-Star in seinen jungen Jahren nämlich mit einer anderen Dame.
Als Teenie lebte Silva bei seiner Mutter Yolanda in Hamburg. Seinen Vater Taylan (†84) sah der heute 46-Jährige nur selten. Der lebte nämlich getrennt von den beiden in Belgien.
Damals arbeitete sein Vater als türkischer Generalkonsul in Antwerpen. Doch als der Sänger seine Schulferien früher bei seinem Vater verbrachte, machte dieser ihm ein ungewöhnliches Angebot.
"Während eines Besuchs bei ihm fragte er mich, ob ich schon mal Sex gehabt hätte", so der Musiker zu BILD.
"Als ich verneinte, meinte er, dass ich jetzt mal meine Männlichkeit beweisen müsse, und fragte, ob er mich in einen Puff einladen könne. Das hat mich natürlich gereizt und ich habe Ja gesagt", beichtet Silva.
Und tatsächlich: Er ging dem Vorschlag nach. Im Alter von 17 Jahren hatte Silva sein erstes Mal in einem belgischen Bordell - und das auf Einladung seines Vaters.
"Meinen ersten Sex hatte ich im Puff - und Papa hat bezahlt! Ich verlor meine Unschuld an eine wunderschöne Sexarbeiterin. Sie sah aus wie Naomi Campbell und war eine richtige Granate", erinnert sich der 46-Jährige stolz.
Nachdem Vater und Sohn noch ein Glas Raki vernichtet hatten, fuhren die beiden ins Rotlichtviertel von Antwerpen. Als Silva sich schließlich für eine Dame entschieden hatte, drückte ihm sein Vater ein paar Geldscheine in die Hand.
Der Musiker erinnert sich noch genau an die Dame und an seine ersten intimen Erfahrungen im Bordell. "Sie hieß Jennifer, war Anfang 30 und fing nach der Geldübergabe gleich an, mich da unten zu bearbeiten. Bei mir tat sich aber erst mal nichts", verrät der Sänger.
"Ich war zu aufgeregt und überfordert mit der Situation. Ich sagte ihr, dass es mein erstes Mal sei, und sie war dann so liebevoll, dass ich schnell meine Nervosität verlor und sich bei mir dann auch endlich etwas regte", plaudert der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer aus dem Nähkästchen.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten schien es jedoch so gut zu laufen, dass die beiden gleich noch mit einer zweiten Runde daran anknüpften - natürlich auch gegen Geld.
"Ich war jetzt viel entspannter und konnte den Sex richtig genießen. Es war insgesamt ein sehr schönes Erlebnis und ich hätte mir kein besseres erstes Mal wünschen können", erinnert sich der Sänger abschließend.
