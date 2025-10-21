Überraschende Sex-Beichte von Silva Gonzalez: Vater bezahlte sein erstes Mal im Bordell

Hamburg - Aktuell ist Stefanie Schanzleh (37) die Glückliche an der Seite von Silva Gonzalez (46). Doch das war nicht immer so. Seine ersten intimen Erfahrungen machte der "Hot Banditoz"-Star in seinen jungen Jahren nämlich mit einer anderen Dame.

Silva Gonzalez (46) erlebte sein erstes Mal im Alter von 17 Jahren mit einer Dame in einem Bordell. © Screenshot: Instagram/silvagonzalez_official

Als Teenie lebte Silva bei seiner Mutter Yolanda in Hamburg. Seinen Vater Taylan (†84) sah der heute 46-Jährige nur selten. Der lebte nämlich getrennt von den beiden in Belgien.

Damals arbeitete sein Vater als türkischer Generalkonsul in Antwerpen. Doch als der Sänger seine Schulferien früher bei seinem Vater verbrachte, machte dieser ihm ein ungewöhnliches Angebot.

"Während eines Besuchs bei ihm fragte er mich, ob ich schon mal Sex gehabt hätte", so der Musiker zu BILD.

"Als ich verneinte, meinte er, dass ich jetzt mal meine Männlichkeit beweisen müsse, und fragte, ob er mich in einen Puff einladen könne. Das hat mich natürlich gereizt und ich habe Ja gesagt", beichtet Silva.

Und tatsächlich: Er ging dem Vorschlag nach. Im Alter von 17 Jahren hatte Silva sein erstes Mal in einem belgischen Bordell - und das auf Einladung seines Vaters.

"Meinen ersten Sex hatte ich im Puff - und Papa hat bezahlt! Ich verlor meine Unschuld an eine wunderschöne Sexarbeiterin. Sie sah aus wie Naomi Campbell und war eine richtige Granate", erinnert sich der 46-Jährige stolz.