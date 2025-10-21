Zoff zwischen Menowin und seiner Frau eskaliert: Senay erwirkt Gerichtsbeschluss

Köln/Darmstadt - Der Ärger zwischen Menowin Fröhlich (38) und seiner Noch-Ehefrau Senay Fröhlich (34) geht weiter. Jetzt sorgt ein Gerichtsbeschluss für Stress.

Senay Fröhlich (34, Foto) hat gegen Ronja (35), die neue Freundin ihres Noch-Mannes, einen Gerichtsbeschluss erwirkt. © Bildmontage: Instagram/senayesmafroehlich (Screenshot)

Denn wie RTL berichtet, untersagt das Amtsgericht Darmstadt der neuen Freundin des ehemaligen Finalisten von "Deutschland sucht den Superstar", Ronja (35), sich der 34-Jährigen in irgendeiner Form anzunähern.

Grund dafür ist, dass es am 1. September eine Auseinandersetzung zwischen Menowins Neuer und Senay gegeben haben soll, bei der sogar die Polizei gerufen werden musste.

Demnach dürfe sie die Wohnung der Gattin ihres Liebsten nicht betreten und nicht auf weniger als 100 Meter nähern.

Außerdem sei es ihr auch nicht erlaubt, in jeglicher Weise - egal ob Telefon, E-Mail oder Brief - Kontakt zu Senay aufzunehmen. Auch ein Zusammentreffen mit ihr dürfe sie nicht herbeiführen.

Sollte es zu einer zufälligen Zusammenkunft kommen, sei sie dazu verpflichtet, einen Abstand von 100 Metern einzuhalten.

"Ich möchte mit dieser Person absolut nichts zu tun haben", macht Senay gegenüber dem Kölner Privatsender klar. Außerdem sei sie froh, dass das Gericht ihrem Antrag so schnell gefolgt ist.