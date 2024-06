Überraschung bei Deutschland-Besuch: "Currywurstmann" Chris Töpperwien festgenommen!

München - US-Auswanderer Chris Töpperwien (50) lebt mit Ehefrau Nicole (31) und Sohn Lino (1) in Los Angeles . Als der Currywurst-Foodtruck-Betreiber und Ex-Dschungelcamper Anfang Mai für eine Veranstaltung nach Deutschland geflogen ist, kam die Überraschung: Töpperwien sei am Münchner Flughafen festgenommen worden!

Chris Töpperwien (50) lebt mit seiner Frau Nicole (31) in den USA. Auf einem Deutschland-Besuch hätten Polizisten jedoch eine böse Überraschung für ihn gehabt. © Instagram/nicole.toepperwien

Dies berichtete die BILD am gestrigen Donnerstagabend. Unter Angabe nicht näher benannter Quellen hätten Bundespolizisten seinen Reisepass am Flughafen einkassiert, denn: Gegen Töpperwien liege ein Europäischer Haftbefehl vor!

Knapp zwei Wochen habe der Unternehmer daraufhin in U-Haft in der JVA Landsberg gesessen. Am 14. Mai sei er dann österreichischen Behörden übergeben worden. Dies sei auf eine Anzeige sowie ein Strafverfahren in dem Nachbarland zurückzuführen. Es gehe um mutmaßliche Vorfälle aus dem Jahr 2021.

Im Gespräch mit Promiflash verriet er, dass er seit Spätsommer 2020 als Geschäftsführer eines dort sitzenden Unternehmens arbeitet. Nach sieben Monaten sei es jedoch zur Anzeige wegen Betrugs und Veruntreuung gekommen - als Töpperwien gar nicht mehr im Land gewesen sei. Dann flatterte anscheinend der Haftbefehl ein.