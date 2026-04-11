Überraschung: Bert Wollersheim neu verliebt - und es ist wieder eine jüngere Frau!
Düsseldorf - Das ist eine Überraschung! Eigentlich hatte Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim angekündigt, mit einer jüngeren Frau keine Beziehung mehr eingehen zu wollen, da man nicht zusammen alt werden könne. Doch anscheinend hat der 75-Jährige seine Meinung geändert.
Angel (54), wie Bert seine neue Partnerin liebevoll nennt, ist Unternehmerin aus Westfalen und fertigt Designer-Engelsflügel für Events. "Wir waren sofort verliebt", gesteht die Rotlicht-Ikone gegenüber "Bild".
Kennengelernt haben sich die beiden über Social Media. Denn als Bert in Thailand gewesen sei, habe er plötzlich Nachrichten bei Instagram erhalten. Er habe Angel seine Nummer gegeben und dann sei auch alles ganz schnell gegangen.
"Ende Februar hat sie mich in der Uniklinik in Essen besucht. Ich wurde eine Woche lang mit Verdacht auf Schlaganfall, der sich nicht bestätigt hat, untersucht. Mir war ihr Besuch in der Klinik eigentlich nicht recht, weil ich schlecht aussah", schildert der 75-Jährige.
Inzwischen fehle sie ihm, wenn sie nicht direkt neben ihm sei. "Aus dem ersten Treffen hat sich eine wunderschöne Liebesgeschichte entwickelt", schwärmt Bert.
Bert Wollersheim hat Angel bereits seinen Kindern vorgestellt
Verwunderlich ist die neue Liebe aber schon, schließlich hatte er sein Ehe-Aus mit Ginger (39) mit dem großen Altersunterschied begründet.
Doch seine neue Partnerin nehme ihn so, wie er ist, und sie sei für alles bereit, was im Alter komme.
"Das ist mein letzter Lebensabschnitt. Sie sagt: 'Ich bleibe bei dir. Es ist wunderschön'", freut sich der Ex-Rotlichtkönig.
Bislang sehe sich das Paar aufgrund der Entfernung sehr unregelmäßig. Dafür telefoniere man ganze zehnmal am Tag - egal, wie man aussehe, denn es gehe nicht darum, attraktiv auszusehen, sondern authentisch zu bleiben.
"Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, das ist echt", glaubt Bert, der Angel auch schon seinen beiden Kindern vorgestellt hat.
Das Thema Zusammenziehen sei jedoch noch nicht auf den Tisch gekommen und spiele aktuell auch keine Rolle, denn man wolle jetzt erst mal das Verliebtsein genießen.
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures