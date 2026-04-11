11.04.2026 12:06 Überraschung: Bert Wollersheim neu verliebt - und es ist wieder eine jüngere Frau!

Das ist eine Überraschung! Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim hat eine neue Partnerin an seiner Seite - und es ist wieder eine Jüngere.

Düsseldorf - Das ist eine Überraschung! Eigentlich hatte Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim angekündigt, mit einer jüngeren Frau keine Beziehung mehr eingehen zu wollen, da man nicht zusammen alt werden könne. Doch anscheinend hat der 75-Jährige seine Meinung geändert.

Bert Wollersheim (75) hat mit Angel (54) eine neue Frau an seiner Seite. © IMAGO / Panama Pictures Angel (54), wie Bert seine neue Partnerin liebevoll nennt, ist Unternehmerin aus Westfalen und fertigt Designer-Engelsflügel für Events. "Wir waren sofort verliebt", gesteht die Rotlicht-Ikone gegenüber "Bild". Kennengelernt haben sich die beiden über Social Media. Denn als Bert in Thailand gewesen sei, habe er plötzlich Nachrichten bei Instagram erhalten. Er habe Angel seine Nummer gegeben und dann sei auch alles ganz schnell gegangen. "Ende Februar hat sie mich in der Uniklinik in Essen besucht. Ich wurde eine Woche lang mit Verdacht auf Schlaganfall, der sich nicht bestätigt hat, untersucht. Mir war ihr Besuch in der Klinik eigentlich nicht recht, weil ich schlecht aussah", schildert der 75-Jährige. Promis & Stars Berlin im Michael Jackson-Fieber: Biopic über King of Pop sorgt für Ausnahmezustand Inzwischen fehle sie ihm, wenn sie nicht direkt neben ihm sei. "Aus dem ersten Treffen hat sich eine wunderschöne Liebesgeschichte entwickelt", schwärmt Bert.

Bert Wollersheim hat Angel bereits seinen Kindern vorgestellt