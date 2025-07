Überraschung im Block-Prozess: Tag zwei endet abrupt, Angeklagte muss nicht aussagen

Hamburg - Am Dienstag fand der (sehr kurze) zweite Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) , Partner Gerhard Delling (66) und weitere Angeklagte statt - er endete mit einer Überraschung.

Alles Wichtige zu dem Prozess, den Angeklagten und den Vorwürfen lest Ihr im Artikel " Christina Block vor Gericht: Darum geht's im Kindesentführungs-Prozess ".

TAG24 war im Hamburger Landgericht dabei und berichtete in einem Liveticker.

Der Prozess wird nun erst am 25. Juli fortgesetzt. Die Verhandlungen am 18. und 22. Juli wurden zwecks Prüfung der Anträge gestrichen.

Deshalb ist der zweite Verhandlungstag schon wieder vorbei, was bedeutet, dass Block doch nicht wie geplant aussagen wird.

Neben dieser Beschwerde hat die Verteidigung des Familienanwalts C. noch drei weitere Anträge gestellt, die jetzt geprüft werden müssen. Unter anderem geht es dabei um Akteneinsicht.

Die Verteidigung von Blocks ebenfalls angeklagtem Familienanwalt Andreas C. hat Beschwerde gegen die Zulassung von Blocks Tochter Klara (14) als Nebenklägerin eingelegt.

P. habe bis zum ersten Prozesstag keinen Kontakt zu Christina Block gehabt und Delling erst am 2. Januar kennengelernt. Er habe "keinen Einsperrauftrag" gehabt und sei zu jedem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das alleinige Aufenthaltsrechts der Kinder bei Frau Block liege.

P. wird von der Staatsanwaltschaft unter anderem Beihilfe zur schweren Entziehung Minderjähriger vorgeworfen. Er soll die Ankunft von Block und ihren Kindern am 2. Januar 2024 koordiniert haben und eine Nachricht an Delling geschickt haben, die Fenster im Keller des Hauses zu sichern.

Wie am ersten Verhandlungstag traf Block in Begleitung ihrer beiden Anwälte Ingo Bott (42) und Otmar Kury (68) am Landgericht ein.

Delling kam ebenfalls zusammen mit seinem Anwalt David Rieks.