Überraschung: Lana Del Rey soll sich verlobt haben!

Beim "2023 Billboard Woman in Music"-Event trug Lana Del Rey (37) einen verdächtigen Klunker am Finger: Handelt es sich hierbei um einen Verlobungsring? © Bildmontage: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (2)

Liebe liegt in der Luft! Wie Billboard berichtet, soll die Musikerin Ja gesagt haben! Und zwar zum Heiratsantrag von Evan Winiker (40) - dem Geschäftsführer der Künstleragentur "Range Media Partners". Dies habe ein Insider gegenüber dem US-Entertainment-Portal verraten.

Bereits in den vergangenen Monaten wurden Lana und Winiker immer wieder gemeinsam gesichtet und abgelichtet. So zum Beispiel beim "Malibu Chili Cook-Off"-Festival sowie in einem Restaurant in Kalifornien, wo sie gemeinsam mit ein paar Fans Fotos machten. Wie lange die beiden nun schon ein Paar sind, ist unklar.

Offiziell bestätigt haben die zwei ihre Beziehung bisher nicht. Auch ist nicht bekannt, wie sich Winiker und Elizabeth Grant, wie die "Young and Beautiful"-Interpretin mit bürgerlichem Namen heißt, überhaupt kennengelernt haben.

Da der 40-Jährige bis 2013 Teil der Indie-Rock-Band "Steel Train" war, genau wie Lanas Produzent Jack Antonoff (38), besteht jedoch die Möglichkeit, dass dieser die beiden verkuppelt haben könnte.

Erst vor wenigen Wochen hatte Lana beim "2023 Billboard Woman in Music"-Event einen großen Klunker an ihrer Hand getragen. Ob es sich dabei bereits um einen Verlobungsring gehandelt haben könnte?