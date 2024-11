Überraschung um TV-Star: Kult-Polizist "Toto" heiratet 23 Jahre jüngere Frau

Bochum - Durch die Serie "Toto & Harry – Einsatz im Revier" ist Torsten "Toto" Heim (61) dem deutschen TV-Publikum ein Begriff geworden. Mittlerweile ist der Kult-Polizist in Rente, geht aber privat den nächsten Schritt.

Gemeinsam mit Thomas Weinkauf (59, l.) ist Torsten Heim (61) durch "Toto & Harry – Einsatz im Revier" bekannt geworden. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Denn der 61-Jährige nimmt am 17. Mai seine Lebensgefährtin Jasmin zur Frau. "Wir hätten gerne früher geheiratet, aber man bekommt schwer Termine heutzutage", bestätigt "Toto" seine Absichten gegenüber BILD. Demnach finde die Trauung in einer Villa in Nordrhein-Westfalen statt.

Für den Rentner ist die Hochzeit mit seiner Auserwählten bereits seine zweite Ehe, denn Torsten ist schon einmal geschieden. Dass seine Liebste 23 Jahre jünger als er ist, stört das Paar auch nicht.

"Wir funktionieren super zusammen, funken auf der gleichen Wellenlänge. Was der eine im Kopf hat, spricht der andere aus", so der 61-Jährige.

Zudem können die beiden auch viel zusammen unternehmen. "Wir haben gemeinsame Hobbys, gehen Radeln, in die Sauna, funktionieren vor dem TV und auch auf der Couch als Team."

Streit um die Fernbedienung gebe selten, zumindest so lange wie Jasmin sie habe.