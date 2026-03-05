Umzug auf Eis, kein Pärchen-Content: Liebes-Krise bei RTL-Rekord-Bauer Friedrich?

Lippetal (Nordrhein-Westfalen) - Friedrich Dieckmann (29) und Laura Wagner (26) gelten als das beliebteste Paar der vergangenen Staffel von " Bauer sucht Frau ". Doch wie läuft es mittlerweile zwischen den beiden?

"Bauer sucht Frau"-Star Friedrich Dieckmann (29) hat über seine Fernbeziehung zu Hofdame Laura Wagner (26) gesprochen. © RTL / Stefan Gregorowius

Denn der Spargelbauer aus Westfalen und die Lehrerin führen seit Ende der Hofwoche eine Fernbeziehung. Der Grund dafür: Die 26-Jährige wohnt weiterhin in Hessen, weil sie dort noch ihr Referendariat absolvieren müsse.

"Da ist das Thema Umzug noch nicht so weit oben auf der Agenda", gesteht der "Bauer sucht Frau"-Star in einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil.

Trotz der Umstände gelinge es den beiden, sich wöchentlich zu sehen, was die Distanz deutlich erträglicher mache.

Vor allem seiner Liebsten sei es zu verdanken, dass sich Friedrich und Laura regelmäßig treffen können.

"Ich muss zugeben, in der Regel kommt sie zu mir und ja, es ist Wahnsinn, was sie da auf sich nimmt, um ja immer den Weg zu fahren", lässt der 29-Jährige seine Fans wissen.