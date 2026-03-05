Umzug auf Eis, kein Pärchen-Content: Liebes-Krise bei RTL-Rekord-Bauer Friedrich?
Lippetal (Nordrhein-Westfalen) - Friedrich Dieckmann (29) und Laura Wagner (26) gelten als das beliebteste Paar der vergangenen Staffel von "Bauer sucht Frau". Doch wie läuft es mittlerweile zwischen den beiden?
Denn der Spargelbauer aus Westfalen und die Lehrerin führen seit Ende der Hofwoche eine Fernbeziehung. Der Grund dafür: Die 26-Jährige wohnt weiterhin in Hessen, weil sie dort noch ihr Referendariat absolvieren müsse.
"Da ist das Thema Umzug noch nicht so weit oben auf der Agenda", gesteht der "Bauer sucht Frau"-Star in einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil.
Trotz der Umstände gelinge es den beiden, sich wöchentlich zu sehen, was die Distanz deutlich erträglicher mache.
Vor allem seiner Liebsten sei es zu verdanken, dass sich Friedrich und Laura regelmäßig treffen können.
"Ich muss zugeben, in der Regel kommt sie zu mir und ja, es ist Wahnsinn, was sie da auf sich nimmt, um ja immer den Weg zu fahren", lässt der 29-Jährige seine Fans wissen.
Kein Pärchen-Content: Warum "Bauer sucht Frau"-Star Friedrich auf Fotos mit Freundin Laura verzichtet
Denn für die Besuche würde Laura viel auf sich nehmen und viel Zeit in die Planung und den Aufwand investieren, was Friedrich sehr zu schätzen wisse. "Und ich bin da auch richtig dankbar für", macht der Spargelbauer klar.
Doch nicht nur die Fernbeziehung ist ein Thema, das seine zahlreichen Fans interessiert, sondern auch die Tatsache, dass er wenig Pärchen-Content liefert.
"Wer mehr von uns beiden sehen möchte als Paar, der kann gerne mal bei Laura auf dem Account vorbeischauen. Sie postet da eigentlich regelmäßig was", so der Westfale.
Dass er nicht so viel dazu poste, liege daran, dass er den Account vor der Teilnahme an der beliebten RTL-Show gegründet habe.
"Immer mit der Motivation, etwas von unserem Hof zu zeigen, von der Landwirtschaft zu zeigen, von den Themen, die ja um die Landwirtschaft herum liegen", rechtfertigt sich der Landwirt und führt abschließend aus: "Über Arten- und Naturschutz, über die Jagd und alles, was ich hier so mache und dabei wollte [ich] immer bleiben."
