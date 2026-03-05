Emma Fernlund wehrt sich gegen verletzende Kommentare über ihr Aussehen

Elmshorn - Wer in der Öffentlichkeit steht, hat leider oft mit Hass im Netz zu tun. Das musste auch Emma Fernlund (25) feststellen und äußerte sich nun zu den verletzenden Kommentaren über ihr verändertes Äußeres.

Der Reality-Star (25) hat immer wieder mit Hasskommentaren im Internet zu tun. © Screenshot/Instagram/emmashealth

Um die Reality-TV-Persönlichkeit war es nach ihrem Aufenthalt in Miami ruhiger geworden. Nun teilte die 25-Jährige ein Reel auf Instagram und blendete dabei einige fiese Nachrichten ein, die sie in letzter Zeit über sich ergehen lassen musste.

Kommentare wie "Darf ich fragen, warum dein Gesicht so aufgequollen ist?", "Hast du zugenommen?" oder "Bevor du dich so umoperiert hast, warst du viel schöner" zeigte sie in dem Video.

Doch die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin lässt sich von diesen Nachrichten nicht unterkriegen. In dem Video zeigte sie sich ungeschminkt, im Bademantel, während sie die Sonne genießt und ihren Hund streichelt.

"Trotzdem versuche ich mich zu lieben und zu akzeptieren, so, wie ich gerade bin", erklärte die 25-Jährige.

Ihr Wert sei keine Abstimmung, machte die frühere "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin deutlich.