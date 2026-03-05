Emma Fernlund wehrt sich gegen verletzende Kommentare über ihr Aussehen
Elmshorn - Wer in der Öffentlichkeit steht, hat leider oft mit Hass im Netz zu tun. Das musste auch Emma Fernlund (25) feststellen und äußerte sich nun zu den verletzenden Kommentaren über ihr verändertes Äußeres.
Um die Reality-TV-Persönlichkeit war es nach ihrem Aufenthalt in Miami ruhiger geworden. Nun teilte die 25-Jährige ein Reel auf Instagram und blendete dabei einige fiese Nachrichten ein, die sie in letzter Zeit über sich ergehen lassen musste.
Kommentare wie "Darf ich fragen, warum dein Gesicht so aufgequollen ist?", "Hast du zugenommen?" oder "Bevor du dich so umoperiert hast, warst du viel schöner" zeigte sie in dem Video.
Doch die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin lässt sich von diesen Nachrichten nicht unterkriegen. In dem Video zeigte sie sich ungeschminkt, im Bademantel, während sie die Sonne genießt und ihren Hund streichelt.
"Trotzdem versuche ich mich zu lieben und zu akzeptieren, so, wie ich gerade bin", erklärte die 25-Jährige.
Ihr Wert sei keine Abstimmung, machte die frühere "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin deutlich.
Emma Fernlund will sich dem gesellschaftlichen Druck nicht beugen
Außerdem richtete Emma noch eine Botschaft an ihre Community: "Und falls es dir heute keiner gesagt hat: Du verdienst Liebe, auch von dir selbst."
In der Caption zu ihrem Reel ließ der Reality-Star noch ausführlicher an seinen Gedanken teilhaben. Sie habe inzwischen verstanden: Wer sich sichtbar macht, wird bewertet. Egal, wie man aussieht und was man wiegt.
Mal soll sie zunehmen, mal abnehmen, mal war sie angeblich früher hübscher und mal sehe an ihr "irgendwas komisch" aus. Doch die 25-Jährige machte deutlich: Ihr Wert schwanke nicht mit einer Zahl auf der Waage und auch nicht durch Meinungen anderer.
Sie möchte sich dem gesellschaftlichen Druck nicht hingeben. "Ich möchte inspirieren - nicht beeindrucken. Ich möchte zeigen, dass wir wachsen dürfen, ohne uns selbst dafür zu hassen, wer wir heute sind."
Perfektion existiere ihrer Meinung nach nicht, Entwicklung jedoch schon.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/emmashealth