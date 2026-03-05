Maulkorb für Dubai-Influencer? Sommerhaus-Mike spricht Klartext
Berlin - Erst Panik, jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen in Dubai? Für viele deutsche Influencer ist die Wüsten-Metropole das Auswanderungsziel Nummer eins, jetzt aber stehen sie in der Kritik. Der Grund: ähnliche Videos mit ähnlichem Text und der gleichen Message, dass Dubai sicher sei - obwohl Raketen fliegen.
Als sich der Iran-Krieg auch in der Region bemerkbar machte, klang das noch anders. Teilweise sollen sie geschockt die Schäden gezeigt haben, jetzt aber betonen sie, wie sicher sie sich fühlen - mit nahezu identischen Clips und der gleichen Botschaft.
Der Verdacht: Dahinter steckt kein Trend, sondern eine Imagekampagne. Haben die Influencer einen Maulkorb verpasst bekommen?
Mike Cees (38), der 2021 am Sommerhaus teilnahm und selbst in Dubai lebt, will davon nichts wissen. "Ich lebe hier. Ich rede. Ich äußere mich. Und ich habe keinen Maulkorb", schreibt der TV-Wüterich bei Instagram.
Auch er sei zu Beginn "nicht komplett entspannt" gewesen, packte gar einen Rucksack für den Ernstfall. "Nicht aus Panik. Sondern aus Verantwortung."
Seine Faustregel: "Hör nicht auf Panik. Hör auf Fakten. Und vor allem: Hör auf die Informationen der Regierung hier."
Mike Cees kritisiert deutsche Dubai-Influencer
Obwohl der Iran auch Dubai ins Visier genommen hat, fühlt er sich wie andere Influencer sicher - und lobt das Krisen-Management des Bling-Bling-Emirats: "Hier bekommst du klare Updates, klare Informationen und klare Regeln. Nicht 100 verschiedene Meinungen wie in Talkshows."
Was der Dubai-Auswanderer allerdings nicht erwähnt: Meinungsfreiheit wird in dem Wüsten-Staat nicht gerade großgeschrieben. Kritik am Staat ist verboten!
Die deutsche Berichterstattung sieht der Reality-Star dennoch kritisch. Die Realität sehe anders aus. Das Leben läuft demnach ganz normal weiter. Auch von einem Maulkorb will er nichts wissen: "Es geht einfach darum, keine militärischen Systeme zu filmen", so Mike weiter. "Wenn jemand Abwehrraketen filmt oder militärische Systeme zeigt, dann sehen Menschen auch, wo diese stehen."
Ihr Fett weg bekommen jedoch andere deutsche Influencer. "Was ich allerdings nicht ernst nehmen kann, sind Leute, die die ganze Zeit sagen: Alles ist sicher. Und dann plötzlich nach Oman oder Riad fliehen", schreibt der Ex-Knacki. "Wenn du wirklich überzeugt bist, dass alles sicher ist, dann bleib doch einfach hier. Sonst wirkt das einfach unglaubwürdig."
Titelfoto: IMAGO / Future Image, Altaf Qadri/AP/dpa