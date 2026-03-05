Maulkorb für Dubai-Influencer? Sommerhaus-Mike spricht Klartext

Berlin - Erst Panik, jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen in Dubai? Für viele deutsche Influencer ist die Wüsten-Metropole das Auswanderungsziel Nummer eins, jetzt aber stehen sie in der Kritik. Der Grund: ähnliche Videos mit ähnlichem Text und der gleichen Message, dass Dubai sicher sei - obwohl Raketen fliegen.

Mike Cees (38) bei der Fashion Week in Berlin. Mittlerweile lebt er in Dubai. (Archivfoto) © IMAGO / Future Image

Als sich der Iran-Krieg auch in der Region bemerkbar machte, klang das noch anders. Teilweise sollen sie geschockt die Schäden gezeigt haben, jetzt aber betonen sie, wie sicher sie sich fühlen - mit nahezu identischen Clips und der gleichen Botschaft.

Der Verdacht: Dahinter steckt kein Trend, sondern eine Imagekampagne. Haben die Influencer einen Maulkorb verpasst bekommen?

Mike Cees (38), der 2021 am Sommerhaus teilnahm und selbst in Dubai lebt, will davon nichts wissen. "Ich lebe hier. Ich rede. Ich äußere mich. Und ich habe keinen Maulkorb", schreibt der TV-Wüterich bei Instagram.

Auch er sei zu Beginn "nicht komplett entspannt" gewesen, packte gar einen Rucksack für den Ernstfall. "Nicht aus Panik. Sondern aus Verantwortung."

Seine Faustregel: "Hör nicht auf Panik. Hör auf Fakten. Und vor allem: Hör auf die Informationen der Regierung hier."