17.07.2026 10:37 Influencerin über "richtige Männer" und Erektions-Störungen "zum Schutz für Frauen"

Influencerin Anja Heyelmann reagiert in ihrem jüngsten Instagram-Reel auf Maximilian Krah (AfD) und denkt über Erektions-Störungen bei Männern nach.

Von Florian Gürtler

Mainz - "Heute reden wir mal über richtige Männer!", begrüßt Influencerin und Autorin Anja Heyelmann (34) ihre Fans in ihrem jüngsten Instagram-Reel. Etwas später denkt sie laut über eine verringerte Libido und Erektionsstörungen als "Maßnahme zum Schutz für Frauen" nach.

Anja Heyelmann (34) nennt sich auf Instagram auch "Frustrierte Alte", die bekennende Feministin ist klar dem politisch linken Spektrum zuzuordnen. © Screenshot/Instagram/frustrierte.alte "War ein Spaß, ich war kurz in meiner maskulinen Energie", erklärt die Mainzerin in dem Clip vom späten Donnerstagabend nach ihrer Begrüßung und zieht sich einen falschen Oberlippenbart ab. Sie wolle mit dem Video auf den AfD-Politiker Maximilian Krah (49) reagieren, der sich kürzlich in dem Podcast "Der achte Tag" gegenüber der Journalistin Alev Doğan (36) darüber ausließ, was einen echten Mann seiner Meinung nach ausmache (der 49-Jährige sorgte 2023 mit der Behauptung "Echte Männer sind rechts" für Schlagzeilen). Ein echter und damit eben auch rechter Mann ist für Krah demnach unter anderem jemand, "der ganz primitiv vielleicht auch ein bisschen Testosteron hat, denn das ist ja mittlerweile auch recht selten geworden in Deutschland". Promis & Stars Keanu Reeves bei Ausstellungseröffnung in Nürnberg Genau diese Aussage des AfD-Politikers provoziert Heyelmann in ihrer Reaktion zu der besonders spitzen Erwiderung.

Anja Heyelmann: "Wir sind alle Menschen"

Mit einem falschen Oberlippenbart im Gesicht begrüßt die Mainzerin ihre Follower zu Beginn ihres jüngsten Instagram-Reels. © Screenshot/Instagram/frustrierte.alte Der Testosteron-Spiegel sei nicht nur in Deutschland gesunken, sondern weltweit, betont die Mainzerin zunächst. Sie ergänzt: "Das hat verschiedene Ursachen, wie weniger Bewegung, mehr Stress, ungesunder Lebensstil." Ein entsprechender ARD-Bericht aus dem letzten Jahr deckt diese Behauptung der Influencerin. Anjas Schlussfolgerung jedoch ist äußerst provokant: "Man könnte ja auch sagen, dass ein niedriger Testosteron-Spiegel dafür sorgt, dass man eine geringere Libido hat und vielleicht auch Erektions-Störungen, das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme zum Schutz für Frauen." Promis & Stars Irrer Gewichtsverlust bei Ex-Dschungel-Star Jolina Mennen: Hundefutter sorgt für Irritationen Ein echter Mann sei auch "einer, der durchaus sich nicht immer anpasst, sich entschuldigt, zurücknimmt, der vielleicht auch ein Ticken zu laut ist", ist ein weiterer Punkt von Maximilian Krah, zu dem Heyelmann einiges zu sagen hat. "Wisst Ihr, dass wir ganz viele Probleme auf dieser Welt nicht hätten, wenn vorwiegend Männer sich mehr zurücknehmen würden, sich entschuldigen würden und vielleicht dann auch nicht allzu laut sind, sondern nur mal so in sich gehen", mutmaßt die bekennende Feministin.