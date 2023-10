Ungeschminkte Wahrheit auf Pariser Fashion Week: Pamela Anderson stiehlt allen die Show!

Vollkommen ohne Make-up stahl sie allen die Show: Model und Schauspielerin Pamela Anderson (56) beweist, dass es nicht viel braucht um sich schön zu fühlen! © Vianney Le Caer/Invision/AP

Wie das Nachrichtenportal Insider berichtete, wurde die Schauspielerin - am besten bekannt für ihre ikonische Rolle als Rettungsschwimmerin C. J. Parker in der Kultserie Baywatch (1989 bis 2001) - bereits am vergangenen Mittwoch bei der Modenschau von The Row gesehen.

Im Gegensatz zu ihrem Look in den 90ern, der eine ganze Generation prägte (Bleistift-dünne Augenbrauen, Smokey Eyes und betonte Lippen), reichte ihr zum Besuch der Pariser Fashion Week ein strahlendes Lächeln um ihr Outfit zu perfektionieren.

Auf Instagram teilte Anderson ein paar ihrer Looks von vier Tagen der Teilnahme an dem Fashion-Event. Dazu schrieb sie: "in Abenteuer in Paris mit frischen Augen ..."

Sie fügte hinzu: "Schönheit liegt in der Selbstannahme, Unvollkommenheit und Liebe."