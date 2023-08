Pamela Anderson oben ohne: Darum trägt die Kult-Blondine kein Make-up mehr

Kanada - Volle umrandete Lippen und sexy Smokey Eyes: Wer an Pamela Anderson (56) denkt, hat oft nicht nur einen vollen Busen, sondern auch ein üppiges Make-up im Kopf, das besonders Augen und Lippen betont. Doch so sieht man die Kultblondine schon lange nicht mehr. In einem Interview verriet sie nun den Grund dafür.