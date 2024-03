"Unglaublichste Oscar-Darbietung!" Ryan Gosling wird live zum Ken - Promis springen vom Stuhl!

Los Angeles - Was für eine Oscar-Nacht: Splitterfasernackte Stars , völlig überwältigte Gewinnerinnen und "Oppenheimer" auf Siegeszug . Doch das Highlight des Abends war für die meisten kein Outfit oder eine Rede, sondern Ryan Goslings Liveauftritt des oscarnominierten Song "I'm Just Ken" – im pinken Anzug, mit Tanzeinlagen und einem Gastauftritt von "Guns N' Roses"-Gitarrist Slash (58)!

Der komplett durchgeplante Act begann auf dem Platz hinter "Barbie"-Kollegin Margot Robbie (33), die sofort in einen Lachanfall ausbrach. Die Performance erinnerte an die Musical-Einlage von Ken aus der beliebten Komödie .

Dass der Schauspieler singen kann, wissen wir spätestens seit "La La Land". Doch auch in "Barbie" überzeugt er mit seiner ulkigen Darbietung des Ken und seinem ikonischen Solo "I'm Just Ken".

Produzent Mark Ronson begleitete Gosling auf der E-Gitarre, doch für eine Extra-Überraschung sorgte das Gitarrensolo von Guns N' Roses-Legende Slash. Die ohnehin schon humorvolle Performance bekam so noch einen Touch klischeehafter Männlichkeit verliehen. Genau darum geht es in dem Song schließlich.

"Ryan Goslings 'I'm Just Ken' ist eine der unglaublichsten Oscar-Musikdarbietungen, die ich je gesehen habe", schrieb Variety-Co-Chefredakteur Ramin Setoodeh in einem Tweet, der bereits über tausend Likes erhalten hat: "Das Publikum im Dolby hat geschrien, gejubelt und nach Luft geschnappt."

Kurz nach der Performance räumten dann Billie Eilish (22) und Bruder Finneas (26) den Oscar für "Best Original Song" für den anderen "Barbie"-Hit "What Was I Made For" ab.