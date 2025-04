Unheilbar krank: "Grey's Anatomy"-Star schockt mit Diagnose

USA - Der Schauspieler Eric Dane (52) ist unheilbar krank. In einem Exklusiv-Interview macht der Serien-Liebling, der vor allem durch seine Rolle bei "Grey's Anatomy" bekannt wurde, öffentlich, dass bei ihm Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde.

Schauspieler Eric Dane (52) leidet an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer unheilbaren Krankheit. © Ursula Düren/dpa

"Ich bin dankbar, meine liebevolle Familie in diesem neuen Kapitel an meiner Seite zu haben", erklärt er gegenüber PEOPLE. "Ich bitte Sie, meiner Familie und mir in dieser Zeit Privatsphäre zu gewähren."

Trotz der niederschmetternden Diagnose will der Schauspieler weiterarbeiten und schon nächste Woche ans Set für die dritte Staffel der HBO-Serie "Euphoria" zurückkehren. Dort spielt Dane das Oberhaupt der Familie Jacobs.

Seine bekanntere Rolle ist aber definitiv die von "McSexy" alias "Dr. Mark Sloan" in "Grey's Anatomy". Der US-Amerikaner war von 2006 bis 2012 sechs Staffeln lang Teil der Arztserie.

ALS, auch bekannt als Lou-Gehrig-Syndrom, ist eine seltene degenerative Krankheit, die zu fortschreitender Muskellähmung führt.