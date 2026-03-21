"Unser kleines Wunder": Moderatorin zum ersten Mal Mutter geworden
Hamburg - Überglücklich hält Alicia Alvarez (32) ihre kleine Tochter im Arm. Die "Radio Hamburg"-Moderatorin ist am Dienstag das erste Mal Mutter geworden.
Die süßen Baby-News verkündet der Radio-Sender am Freitag voller Stolz auf Instagram. Dazu einen Schnappschuss der frischgebackenen Mutter mit ihrem Neugeborenen. "Wir sagen Hallo zu Amalia Rafaela Alvarez", begrüßt das Radio-Team das kleine Mädchen.
Geboren ist die Kleine in der Hamburger Asklepios Klinik Barmbek "und direkt jetzt ein kleiner Sonnenschein", schreiben die Kollegen der Moderatorin weiter zu dem Schnappschuss. Vater des Kindes: Alvarez' Partner Lennart.
Der kleinen Familie gehe es gut. Tochter und Mutter sind wohlauf. Gemeinsam freuen sich die drei nun auf alles, was kommt.
"Unser kleines Wunder ist da - und wir sind einfach nur überglücklich. Es fühlt sich noch total unwirklich an, dieses kleine Leben jetzt bei uns zu haben. Unser Herz platzt vor Liebe und wir genießen gerade jede einzelne Minute als Familie", zitiert "Radio Hamburg" die Moderatorin.
Ein Blick in die Kommentarspalte unter dem Schnappschuss zeigt: Auch die Polizeibeamten scheinen sich für die frischgebackene Mutter zu freuen. "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!" schreibt das Social-Media-Team der Hamburger Polizei unter den Beitrag.
Moderatorin Alicia Alvarez: Zahlreiche Glückwünsche zur Geburt ihrer Tochter
Doch nicht nur die Polizei, auch ihre Radio-Kollegen zeigen sich euphorisch. "Alles, alles Gute für euch drei jetzt in diesem spannenden, neuen Lebensabschnitt", schreibt das Team weiter zu dem Foto. Auch Lea Kruse, die Alvarez gerade bei "Radio Hamburg" in der Morning-Show "Guten Morgen, Hamburg" vertritt, kommentiert den Post mit viel Emotionen: "Mein Herz platzt vor Liebe für dieses Wesen."
Glückwünsche gibt es zudem von "Radio Hamburg"-Programmleiter Niklas Naujok: "Alicia gehört mit ihrer Wärme, ihrer Energie und ihrer Herzlichkeit fest zu Radio Hamburg – umso schöner ist es, dass jetzt dieses kleine neue Glück zu ihrer Familie gehört. Wir wünschen den drei eine wunderschöne erste Zeit zusammen und freuen uns über jeden neuen Hörer in der Radio Hamburg-Familie."
Die 32-Jährige hat sich vor allem als Moderatorin der Morning-Show bei "Radio Hamburg" einen Namen gemacht. Dort moderiert sie normalerweise an der Seite von Kultmoderator John Ment (63). Wann genau Alvarez wieder ans Mikrofon zurückkehrt, ist bislang nicht bekannt.
Alvarez selbst teilte bislang noch keine Fotos oder Worte zu ihrer kleinen Tochter auf ihrem eigenen Profil.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/radiohamburg, alicia_alvarez_official