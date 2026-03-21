"Ich liebe dich für immer": Danilee richtet rührende Abschiedsworte an Papa Chuck Norris (†86)

Hawaii (USA) - Am Freitagmorgen (Ortszeit) teilte die Familie von Chuck Norris ( †86) die traurige Nachricht über seinen Tod auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform richtete die jüngere Tochter Danilee Kelly Norris (24) jetzt emotionale Abschiedsworte an ihren verstorbenen Vater.

Zu dem bewegenden Abschiedspost teilte Danilee Norris (24) eine Reihe an Bildern mit ihrem verstorbenen Vater Chuck Norris (†86). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ d.ani.lee

"Ich glaube nicht, dass 'Trauer' das richtige Wort ist, um die Gefühle zu beschreiben, die meine Familie und ich gerade durchleben", schreibt Danilee in ihrem Post. Auf den Tod eines Elternteils könne man sich nie vorbereiten.

Doch bevor sie sich die dringend benötigte Zeit für sich und ihre Familie nehme, wolle sie einige Worte an ihren Vater richten und ihn als den großartigen Mann würdigen, der er war.

Die 24-Jährige postete eine Reihe an Bildern, die sie mit dem US-Schauspieler zeigen. Es ist eine Reise durch die Jahre, vom Kleinkind-Alter bis zum Erwachsenwerden. Doch auf allen Aufnahmen liegen sich die beiden liebevoll in den Armen.

Mit ihren rührenden Worten unterstreicht sie die Schnappschüsse: "Von dem Moment an, als ich geboren wurde und er mich in seine Arme nahm, war ich seine kleine Tochter. Das war etwas, das ich immer erkannt habe, selbst als ich schon zu groß war, um richtig im Arm gehalten zu werden."

Auch wenn der einstige Action-Held immer taff gewirkt habe, sei sein Herz voller Liebe gewesen.