Unfassbar! Ex-Schwiegervater von TV-Star Jana Azizi räumte ihr Bankkonto leer

Palma de Mallorca (Spanien) - Das Ehe-Aus von Jana Azizi (37) und Johann Ackermann (42) hat einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Diesmal im Fokus: der Ex-Schwiegervater der Moderatorin. Erneut ging es vor Gericht!

TV-Star Jana Azizi (37) hat einen Gerichtsprozess gegen ihren Ex-Schwiegervater gewonnen. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Kürzlich hatte die mallorquinische Justiz den ehemaligen Weltklasse-Triathleten wegen häuslicher Gewalt gegen Azizi zu 56 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Zudem darf er sich seiner Noch-Ehefrau nicht mehr nähern oder auch nur Kontakt aufnehmen.

Auch das Tragen einer Waffe wurde Ackermann untersagt. Der Ex-Sportler bestreitet die Vorwürfe, hat Berufung eingelegt. Jetzt kam es in Darmstadt (Hessen) zu einem weiteren Prozess. Angeklagt war in diesem Fall Johanns Vater.

Wie "Bunte" berichtet, soll Frank Ackermann nach der Trennung seines Sohnes von Azizi ohne Zustimmung etwas mehr als 91.000 Euro von deren Konto auf sein eigenes überwiesen haben. Zunächst 82.880 Euro, wenig später dann noch einmal weitere 8580 Euro.

Vor Gericht gab der Schwiegervater der "Explosiv"-Gastgeberin an, das Geld "nur zur Sicherheit" transferiert zu haben, um bei einer familienrechtlichen Auseinandersetzung Ansprüche zu seinen Gunsten - auch zugunsten seines Sohnes - ermöglichen zu können.