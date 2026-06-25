Unfassbar! Ex-Schwiegervater von TV-Star Jana Azizi räumte ihr Bankkonto leer
Palma de Mallorca (Spanien) - Das Ehe-Aus von Jana Azizi (37) und Johann Ackermann (42) hat einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Diesmal im Fokus: der Ex-Schwiegervater der Moderatorin. Erneut ging es vor Gericht!
Kürzlich hatte die mallorquinische Justiz den ehemaligen Weltklasse-Triathleten wegen häuslicher Gewalt gegen Azizi zu 56 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Zudem darf er sich seiner Noch-Ehefrau nicht mehr nähern oder auch nur Kontakt aufnehmen.
Auch das Tragen einer Waffe wurde Ackermann untersagt. Der Ex-Sportler bestreitet die Vorwürfe, hat Berufung eingelegt. Jetzt kam es in Darmstadt (Hessen) zu einem weiteren Prozess. Angeklagt war in diesem Fall Johanns Vater.
Wie "Bunte" berichtet, soll Frank Ackermann nach der Trennung seines Sohnes von Azizi ohne Zustimmung etwas mehr als 91.000 Euro von deren Konto auf sein eigenes überwiesen haben. Zunächst 82.880 Euro, wenig später dann noch einmal weitere 8580 Euro.
Vor Gericht gab der Schwiegervater der "Explosiv"-Gastgeberin an, das Geld "nur zur Sicherheit" transferiert zu haben, um bei einer familienrechtlichen Auseinandersetzung Ansprüche zu seinen Gunsten - auch zugunsten seines Sohnes - ermöglichen zu können.
Schwiegervater von Jana Azizi muss fast 100.000 Euro zurückzahlen
Das Landgericht Darmstadt hatte jedoch keinerlei Zweifel an der Unrechtmäßigkeit dieses Vorgehens. Azizi bekam vollumfänglich recht. Ihr Schwiegervater habe "wissentlich und willentlich das Eigentum der Klägerin verletzt", hieß es. Ebenso wie sein Sohn hat auch er Berufung eingelegt.
"Bild" kennt weitere Details zu dem Urteil. Laut einem Bericht muss Frank Ackermann nicht nur die abgezwackten 91.460 Euro an Azizi zurückzahlen. Es kommen auch noch Verzugszinsen dazu. Somit stehen der 37-Jährigen jetzt fast 100.000 Euro zu.
Die Überweisungen waren nur möglich geworden, weil ihr Schwiegervater während der Ehe mit Johann die Finanzen des einstigen Traumpaares verwaltete und deshalb Zugang zum Online-Banking hatte.
Jana und Johann hatten sich 2023 das Jawort gegeben und waren 2024 gemeinsam nach Mallorca ausgewandert. Doch das erhoffte Traumleben am Meer entpuppte sich schnell als Albtraum. Ihre Trennung hatten die beiden im März 2025 öffentlich gemacht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jana Azizi