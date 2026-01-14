"Unverheiratet und kinderlos": Josefine Preuß teilt zum 40. Geburtstag emotionales Statement

Berlin - Anlässlich ihres 40. Geburtstags teilte Josefine Preuß (40) am Dienstag auf Instagram eine emotionale und zugleich humorvolle Botschaft. In ihrem scherzhaften Beitrag thematisierte die "Türkisch für Anfänger"-Darstellerin ihre privaten Lebensumstände.

Zunächst scheint Josefine Preuß (40) zutiefst traurig über ihren neuen Lebensabschnitt - doch der erste Eindruck täuscht. © Fotomontage/Instagram/josefinepreussofficial

Unter Tränen begann der bekannte Rotschopf sein neuestes Video. Für die Schauspielerin schien ihr 40. Geburtstag ein packender und zugleich emotionaler Moment zu sein - doch nicht im negativen Sinne. "Tja ... Nun ist es so weit ... 40", schrieb Josefine.

Daraufhin blendete die "Rubinrot"-Darstellerin das Wort "unverheiratet" ein und wischte sich ihre Tränen mit 500-Euro-Scheinen von der Wange. Kurz danach folgte der Ausdruck "kinderlos".

Mit ihrem Post zeigte die 1,55 Meter große Schauspielerin, dass sie trotz fehlenden Nachwuchses und einer bislang ausgebliebenen Hochzeit glücklich sein kann.

Um ihrem Video noch mehr Witz zu verleihen, wischte sie sich mithilfe ihres Hundes eine weitere Träne aus dem Gesicht und begrüßte die "magische Vierzig" mit einem riesigen Lächeln.

Viele ihrer Fans feierten das Video von Josefine. "Wie war das? Laut Studien sind die glücklichsten Menschen auf der Welt unverheiratete kinderlose Frauen? Happy Birthday, liebe Josefine", kommentierte ein User.