Urteil im Boateng-Prozess erwartet: Ex-Nationalspieler droht Millionenstrafe

Die Staatsanwaltschaft fordert wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf seine Ex-Partnerin eine Geldstrafe in Höhe von 1,12 Millionen Euro für den 35-Jährigen. "Für mich steht der Sachverhalt so fest", sagte die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer. Sie sprach sich für eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 7000 Euro aus.

Boatengs Anwalt Leonard Walischewski (l) sprach sich höchstens für eine "moderate Geldstrafe" wegen fahrlässiger Körperverletzung oder die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage aus. © Sven Hoppe/dpa

Boateng selbst sprach in seinem letzten Wort vor Gericht von einem Fehler. Er bedankte sich beim Gericht dafür, dass es sich "ein Gesamtbild" von der Situation gemacht habe. Er habe lange geschwiegen, sich aber nun auch mal verteidigen müssen. Er könne noch weiter ausholen - "aber ich bin auch müde und möchte das nicht".

Er schloss mit dem Satz: "In erster Linie möchte ich mich bei meinen Kindern entschuldigen und ich danke ihnen."

Die Anschuldigungen, um die es im Kern geht, liegen Jahre zurück: Boatengs Ex-Freundin und Mutter seiner Zwillinge wirft ihm vor, sie 2018 in einem gemeinsamen Karibikurlaub attackiert zu haben. Sie gab an, der heute 35-Jährige habe ein Windlicht und eine Kühltasche nach ihr geworfen. Später habe er sie angespuckt, an den Haaren gezogen, mit beiden Händen ins Gesicht geschlagen und ihr in den Kopf gebissen. Sie habe sich an den Glasscherben des zerbrochenen Windlichts geschnitten, Hämatome und Schürfwunden erlitten. Er habe ihr gedroht, er werde dafür sorgen, dass die gemeinsamen Kinder in ein Heim kommen, wenn sie ihn wegen des Vorfalls anzeigen sollte.

Sie habe "keinen Zweifel" an der Glaubhaftigkeit der Angaben der Ex-Freundin, betonte die Staatsanwältin. Boatengs Schilderungen bezeichnete sie dagegen als "Schutzbehauptungen"