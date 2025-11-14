US-Comedian hat elf Kinder: So heftig denkt seine älteste Tochter über ihre vielen Geschwister
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Insgesamt hat US-Schauspieler Nick Cannon (45) elf Kinder von sechs Frauen. Eine Familiendynamik, die von vielen Menschen oft kritisiert wird. Nun meldete sich die 14-jährige Tochter des Comedians zu Wort.
So schrieb Monroe Cannon, die der 45-Jährige gemeinsam mit Musik-Ikone Mariah Carey (56) hat, auf Instagram: "Ich möchte etwas klarstellen, Leute."
Daraufhin erklärte sie knallhart, dass sie "nur EINEN Bruder" habe. Und das sei Moroccan, ihr Zwilling.
Zwar gab sie an, dass sie auch "andere Halbgeschwister von meinem Vater" habe. Diese seien jedoch "alle viele, viele Jahre jünger als ich".
Ein kleiner Seitenhieb gegen ihren eigenen Dad?
Carey und Cannon waren von 2008 an ein Paar, gaben sich wenige Monate nach Bekanntwerden ihrer Beziehung sogar das Jawort.
Nach ihrer Trennung 2014 und der darauffolgenden Scheidung im Jahr 2016 wurde der 45-Jährige schließlich (immer und immer) wieder Vater.
Die vielen Kinder von Nick Cannon
So hat er gemeinsam mit US-Model Brittany Bell (38) die Jungs Golden Sagon (8) und Rise Messiah (3) sowie Töchterchen Powerful Queen (4). Mit Influencerin Abby De La Rosa brachte er die Zwillinge Zion Mixolydian (4) und Zillion Heir (4) sowie die kleine Beautiful Zeppelin (2) zur Welt. Sohnemann Legendary Love (3) entstand aus seiner Liebschaft mit dem Model Bre Tiesi und Onyx Ice (3) aus der mit LaNisha Cole.
Auch mit Influencerin Alyssa Scott hat er zwei Kinder: die kleine Halo Marie (2) sowie seinen Sohn Zen, der im Alter von gerade einmal fünf Monaten an den Folgen einer Krebserkrankung starb.
Erst vor wenigen Wochen wurde seine Exfrau Carey in der Show "CBS Morning" dazu gefragt, wie sie das Erziehen der gemeinsamen Kinder mit Cannon meistere, wie People berichtete. Daraufhin antwortete sie nur: "Ich finde es irgendwie besser, wenn ich nicht über ihn rede, weil er einfach in seiner eigenen Welt sein kann. Nichts gegen ihn ..."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/cannonmonroe, ROBIN L MARSHALL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP