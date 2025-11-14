US-Comedian hat elf Kinder: So heftig denkt seine älteste Tochter über ihre vielen Geschwister

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Insgesamt hat US-Schauspieler Nick Cannon (45) elf Kinder von sechs Frauen. Eine Familiendynamik, die von vielen Menschen oft kritisiert wird. Nun meldete sich die 14-jährige Tochter des Comedians zu Wort.

Monroe Cannon (14) sieht einzig und allein ihren Zwillingsbruder als ihr Geschwisterchen an. © Instagram/Screenshot/cannonmonroe

So schrieb Monroe Cannon, die der 45-Jährige gemeinsam mit Musik-Ikone Mariah Carey (56) hat, auf Instagram: "Ich möchte etwas klarstellen, Leute."

Daraufhin erklärte sie knallhart, dass sie "nur EINEN Bruder" habe. Und das sei Moroccan, ihr Zwilling.

Zwar gab sie an, dass sie auch "andere Halbgeschwister von meinem Vater" habe. Diese seien jedoch "alle viele, viele Jahre jünger als ich".

Ein kleiner Seitenhieb gegen ihren eigenen Dad?

Carey und Cannon waren von 2008 an ein Paar, gaben sich wenige Monate nach Bekanntwerden ihrer Beziehung sogar das Jawort.

Nach ihrer Trennung 2014 und der darauffolgenden Scheidung im Jahr 2016 wurde der 45-Jährige schließlich (immer und immer) wieder Vater.