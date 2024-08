US-Star Noah Kahan im Stadtpark: "Ihr seht alle so glücklich aus, das nervt mich!"

Hamburg - Gleich zwei (aufstrebende) Stars haben am Montagabend beim ausverkauften Konzert des Hamburger "Stadtpark Open Air" die Menge zum Kreischen gebracht, wobei das Publikum bei Headliner Noah Kahan (27) nochmal deutlich an Lautstärke gewonnen hat. Der amerikanische Singer-Songwriter gastierte zusammen mit Support-Act Maisie Peters (24) im Rahmen seiner "Summer 2024 UK/EU Tour" im grünen Rondell.

Mit seinem Hit "Stick Season" vom gleichnamigen Album gelang Noah Kahan 2023 endgültig sein (internationaler) Durchbruc). Bis heute ist das Lied über eine Milliarde mal gestreamt worden. © Fabian Lippke

2018 sei er zuletzt in Deutschland aufgetreten, so der 27-Jährige am Montag. Damals selbst noch als Support-Act der Band "Milky Chance" aus Kassel.

In den vergangenen Jahren habe er vor allem gelernt, die Musik zu spielen, die er mag und nicht die, bei der er denkt, dass die Leute sie hören wollen: "Auch wenn das manchmal bedeutet, dass manche Lieder keiner kennt."

Das war am Montag definitiv nicht der Fall. Vom ersten Lied an - "Dial Drunk" - sang die Menge bei ausnahmslos jedem Song des rund zweistündigen Sets lauthals mit. Und versprühten dabei so viel Lebensfreude, dass sich der Musiker genötigt fühlte, sie "an das richtige Mindset" seiner Konzerte zu erinnern.

"Ihr seht alle so glücklich aus, das nervt mich ein bisschen. Ich will euch doch mit Depressionen und Ängsten zurücklassen", so der Künstler scherzhaft, der dabei wohl auf seinen Ruf anspielte, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – auch nicht bei unbequemen Themen.

Danach kochte die gute Stimmung aber erst richtig hoch und fand ihren krönenden Abschluss in den laut geforderten Zugaben "The View Between Villages" und "Stick Season".

Mit seinem mitreißenden Mix aus Indie-, Folk- und Pop-Sounds, einem Hauch Melancholie, einer guten Portion Humor und Texten zum von der Seele schreien, schaffte Noah Kahan am Montagabend einen Safe-Place für seine Fans, die vor allem seine Authentizität schätzen, wie TAG24 erfuhr.