Brautmoden-Profi Uwe Herrmann ist bereit für eine neue Liebe

Dresden - Brautmoden-Profi Uwe Herrmann (63, "Zwischen Tüll & Tränen") lässt sich trotz Krebsbehandlung und Trennung nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Der TV-Liebling blickt zuversichtlich in die Zukunft. Das Single-Leben soll nach der Trennung von Freundin Susann zum Jahreswechsel kein Dauerzustand sein.

Weder Krebs noch Trennung können Uwe Herrmann (63) auf der Suche nach einer neuen Liebe aufhalten. © imago/Michael Handelmann

"Ich bin bereit für eine neue Liebe", sagte Uwe Herrmann jetzt im Interview mit bunte.de.

"Es ist nicht so, dass ich sage, ich suche nicht. Aber es sollte eine geistige Übereinstimmung geben. Dass ich sie verstehe und umgekehrt. Es darf geistig nicht langweilig werden", ist eine Bedingung, die Herrmann stellt.

Und noch etwas wünscht er sich von seiner neuen Partnerin: "Es sollte eine Frau sein, die selbstbestimmt ist. Bei mir ist es auch beim Thema Haushalt so: Wir teilen die Aufgaben auf einer Liste auf, jeder schreibt auf, was er oder sie gerne macht, und die unangenehmen Dinge werden geteilt oder an Hilfen übergeben."