Nach aggressivem Krebs: Uwe Herrmann muss nun bestrahlt werden

Dresden - Vor rund einem Monat machte der "Zwischen Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann seine Hautkrebs-Diagnose öffentlich. Nun gibt der 63-Jährige ein Update.

Uwe Herrmann (63) war nach den "Zwischen Tüll und Tränen"-Aufnahmen überrascht über seine Szenen aus dem Krankenhaus. © © Screenshot VOX

Der "Brautmodenpapst" hatte eine Beule über seinem rechten Ellbogen, die Diagnose: Merkelzellkarzinom, eine aggressive Form von Hautkrebs.

Trotz einer erfolgreichen Operation in einem Krankenhaus in Dresden entdeckte man eine Metastase in einem seiner Lymphknoten. Gegenüber BUNTE.de sagte der Modedesigner, dass er bei der Diagnose annahm, cool geblieben zu sein.

"Aber in der Ausstrahlung hat man gesehen: Ich war nicht cool. Der Mann, den ich im Fernsehen dort im Krankenhaus habe liegen sehen, von dem hätte ich nicht gedacht, dass ich das bin", so Herrmann. "Man reflektiert sich selbst völlig anders. Der Selbstbetrug ist in solchen Situationen groß, um sich selbst zu schützen."

Es folgte eine weitere Operation, bei der zwölf Lymphknoten entnommen wurden.

Anschließend hieß es aufatmen: "Der Chefarzt sagte mir: 'Sie sind jetzt faktisch krebsfrei.' Solche Fälle sieht er im Jahr vielleicht zwei-, dreimal." Weitere Metastasen konnten glücklicherweise nicht gefunden werden.