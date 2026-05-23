Uwe Herrmann über Krebsdiagnose: "Ich hatte die ganze Zeit ein komisches Gefühl"
Dresden - Am Dienstag wurde bekannt, dass Uwe Herrmann (63) an Krebs erkrankt ist. Im Interview mit der "Superillu" erzählt der größte Brautmodenausstatter Sachsens über eine seiner dunkelsten Zeiten.
Alles habe Ende Februar mit einer kleinen Beule an seinem rechten Arm begonnen. Da diese aber laut Herrmann nicht von einem Stoß kommen konnte, habe er beschlossen, einen Hautarzt aufzusuchen.
Der sei zunächst von einer Talgablagerung ausgegangen, habe aber zur Sicherheit anschließend eine Gewebeprobe entnommen, heißt es. "Ich hatte schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl", so der 63-Jährige gegenüber der Wochenzeitschrift.
Wenig später sollten sich Herrmanns Bedenken bestätigen: Der Dresdner erhielt die Diagnose Merkelzellkarzinom. Dabei handelt es sich um eine seltene und hochgefährliche Krebsart.
Nur drei Tage danach ging es ins Krankenhaus, es folgten zwei anstrengende und langwierige Operationen. "Hauttransplantation inklusive", ergänzt der TV-Liebling.
Neben der Entfernung des bösartigen Tumors hätten Ärzte ihm auch diverse Lymphknoten entnommen. Einer sei sogar schon von Metastasen befallen gewesen, heißt es weiter.
Uwe Herrmann zeigt rührendes Video mit seinem Sohn auf Instagram
Sohn Philipp ist für Uwe Herrmann die größte Stütze
In dieser schwierigen Zeit sei vor allem einer eine Riesen-Unterstützung für den leidenschaftlichen Geschäftsmann gewesen: sein Sohn Philipp, der das Outlet des "Weißen Gewölbes" leitet.
Auf Instagram postete Herrmann kürzlich ein emotionales Video, in dem sich Vater und Sohn küssen und innig umarmen. "Die schönste Liebe der Welt", ist der Ausstatter dankbar.
Erst im Januar wurde die Trennung von seiner ehemaligen Partnerin Susann Hübel (37) öffentlich. Die beiden waren zwei Jahre ein Paar. Seitdem ist Herrmann offiziell Single.
Umso schöner, dass er auf den Beistand von Familie und Freunden bauen kann.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@uweherrmanndresden