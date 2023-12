Große Sonderaktion bei Uwe Herrmann: Wer schnell ist, kriegt etwas Besonderes!

Zum Tag der offenen Tür lässt TV-Star Uwe Herrmann (61) am morgigen Sonntag einige Rabatte in seinem Dresdner Geschäft springen. © Montage: Screenshot/Facebook/Uwe Herrmann (2)

"Am Sonntag kann durch über 2000 Teile gestöbert werden", verspricht der 61-Jährige in einer Facebook-Story.

Von 12 bis 18 Uhr habe sein Fachgeschäft "Weißes Gewölbe" am Wiener Platz ohne Terminvergabe geöffnet. Dann könnten Kleider, Anzüge und weitere Mode geshoppt werden. "Was viele vergessen: Was lege ich meiner Tochter, Enkeltochter, Freundin auf den Weihnachtstisch?", blickt Herrmann voraus.

Teilweise würden die Brautkleider im Outlet unter 700 Euro liegen. Eine Ankündigung verrät, dass dort bis zu 40 Rabatt möglich sind.

Weitere Angebote: 20 Prozent auf alle nicht reduzierten Brautkleider, 15 Prozent auf Ringe und 20 Prozent auf markierte Brautkleider der Kategorie "Abend- und Festmode"

Auch an die Männer ist gedacht: Sie erhalten zehn Prozent Rabatt auf Herren-Mode - so auch auf Anzüge für den Bräutigam.