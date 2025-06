"Zwischen Tüll und Tränen": Verzweifelt Uwe Herrmann an Vorstellungen der Braut?

Dresden - Sachsens erfolgreichster Brautausstatter Uwe Herrmann (62) wagt sich in einen neuen Zweikampf bei "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" mit Kontrahent Christian Sailler (44). Doch diesmal haben der Modeliebhaber aus Böttingen und der gewitzte Dresdner mit den Anforderungen der Braut alle Hände voll zu tun.

Alles in Kürze

Mit den konkreten Vorstellungen der Braut wird es für Uwe Herrmann (62) diesmal keine leichte Aufgabe. © Screenshot/RTL+

Nicht zum ersten Mal treten Uwe Herrmann und Christian Sailler gegeneinander an. Bereits bei ihrem ersten Duell verlor der 44-Jährige gegen den Sachsen, deshalb stellt Sailler gleich am Anfang klar, dass er dieses Mal auf keinen Fall verlieren möchte. Kann er sich mit seinen Kleidern tatsächlich durchsetzen?

Eine leichte Aufgabe wird dies jedenfalls nicht werden, vor allem, da Braut Andrea (33) auf ihren speziellen Kriterien beharrt und von denen keinesfalls abrücken möchte.

Die Karneval-Liebhaberin wünscht sich für ihre Winterhochzeit ein Kleid mit Wow-Effekt und setzt dabei auf das Motto "Mehr ist mehr". In ihrer Vorstellung sieht sich Andrea vor dem Altar mit einem weit ausgestellten Prinzessinnen-Kleid, Schleier und Diadem. Eben "alles, was dazugehört", so die 33-Jährige.

Doch ein Kriterium ist ihr besonders wichtig: Ihr Traumkleid muss unbedingt Ärmel haben! Und das wird für die beiden Brautausstatter zur größten Hürde. Denn in ihrer begrenzten Auswahl von zehn Kleidern, die jeder Duellant mitbringen darf, kommt Uwe erst gar nicht mit Kleidern, die über feste, lange Ärmel verfügen.

Doch er wäre ja kein Profi, wenn er keinen Kniff in der Hinterhand hätte! Er will mit eingeknöpften Ärmeln überzeugen, die jederzeit ausgetauscht werden können. Ob das der Braut gefallen wird?