Braut ändert plötzlich ihre Meinung: "Jetzt bleibt mir die Designerspucke weg"
Dresden - Kommunikationsdesign-Studentin Johanna (23) sucht für ihre Hochzeit eine weit ausgestellte Prinzessin - ohne Glitzer und Spitze. Doch bei der Auswahl wirft sie ihre Vorstellungen ganz plötzlich über Bord. Uwe Herrmann (63) reagiert verwirrt.
"Zwei Designer treffen aufeinander, das ist vielleicht wie Feuer und Wasser", sorgt sich der Dresdner schon vor der Brautberatung in der Sendung "Zwischen Tüll und Tränen".
Doch die angehende Braut sieht die Sache entspannt. Sie hat bereits genaue Vorstellungen ihres Traumkleids: "Es soll weiß oder creme-weiß sein, einen weiten Rock haben und tanzbar sein. Und es sollte einen Wow-Effekt haben."
Von Glitzer und Spitze nimmt Johanna eher Abstand, stattdessen sollte die Robe mit einem außergewöhnlichen Schnitt oder Detail überzeugen. Budget 2000 Euro.
Bei der Auswahl bleibt die Bayerin ihren Vorstellungen zunächst treu - bis sie plötzlich auf eine Glitzer-Prinzessin trifft: "Das erinnert mich an Barbie-Filme, die ich mit meiner Schwester früher gesehen habe."
"Jetzt bleibt mir meine Designerspucke weg", ist Uwe ganz verdutzt. Doch Johanna möchte das Kleid unbedingt als "Kontrastprogramm" anziehen.
Braut bleibt sich am Ende doch treu
Und tatsächlich kommt das Glitzerkleid sowohl bei der Braut als auch bei ihrer Familie äußerst gut an. Vor allem Mutter Sabine (55) und Freundin Carina (23) sind begeistert von der Prinzessin.
Doch auch Kleid Nummer 2, welches schlicht, aber elegant ist, kann Johanna überzeugen.
Während die letzten beiden Roben ausscheiden, ist es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem ersten und dem zweiten Kleid.
"Gibt es eines von den beiden Kleidern, welches du nochmal anziehen würdest?", will Uwe wissen. Die Kommunikationsdesignerin macht es spannend und präsentiert zum Schluss ihren Begleitpersonen die schlichte Robe.
Die Wiederholungsfolge von "Zwischen Tüll und Tränen" könnt Ihr am Freitag, um 17 Uhr, auf VOX schauen. Auf RTL+ ist sie schon jetzt online.
Titelfoto: Screenshot/RTL+