Braut ändert plötzlich ihre Meinung: "Jetzt bleibt mir die Designerspucke weg"

Dresden - Kommunikationsdesign-Studentin Johanna (23) sucht für ihre Hochzeit eine weit ausgestellte Prinzessin - ohne Glitzer und Spitze. Doch bei der Auswahl wirft sie ihre Vorstellungen ganz plötzlich über Bord. Uwe Herrmann (63) reagiert verwirrt.

Uwe Herrmann (63) ist total perplex, als sich Johanna für eine Glitzer-Prinzessin interessiert. © Screenshot/RTL+

"Zwei Designer treffen aufeinander, das ist vielleicht wie Feuer und Wasser", sorgt sich der Dresdner schon vor der Brautberatung in der Sendung "Zwischen Tüll und Tränen".

Doch die angehende Braut sieht die Sache entspannt. Sie hat bereits genaue Vorstellungen ihres Traumkleids: "Es soll weiß oder creme-weiß sein, einen weiten Rock haben und tanzbar sein. Und es sollte einen Wow-Effekt haben."

Von Glitzer und Spitze nimmt Johanna eher Abstand, stattdessen sollte die Robe mit einem außergewöhnlichen Schnitt oder Detail überzeugen. Budget 2000 Euro.

Bei der Auswahl bleibt die Bayerin ihren Vorstellungen zunächst treu - bis sie plötzlich auf eine Glitzer-Prinzessin trifft: "Das erinnert mich an Barbie-Filme, die ich mit meiner Schwester früher gesehen habe."

"Jetzt bleibt mir meine Designerspucke weg", ist Uwe ganz verdutzt. Doch Johanna möchte das Kleid unbedingt als "Kontrastprogramm" anziehen.