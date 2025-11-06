Braut vertraut komplett auf Uwe Herrmann, denn: "Mein Freund kauft auch für mich ein"

Dresden - Franziska sucht für ihre Hochzeit eine A-Linie, die sowohl praktisch als auch mädchenhaft ist. Trotz eigenen Vorstellungen vertraut die 37-Jährige voll und ganz auf die Expertise von Uwe Herrmann (63) - und das hat einen witzigen Hintergrund.

Franziska (37) lässt sich gern von ihrem Verlobten einkleiden. Für Uwe Herrmann (63) eine besondere Situation. © Screenshot/RTL+

"Mein Freund kauft auch für mich ein und kann mich sehr gut einkleiden", gesteht Franziska bei "Zwischen Tüll und Tränen". Aus diesem Grund hätte sie ihren Liebsten sogar gern zur Brautberatung mitgebracht, aber: "Ich bin altmodisch und möchte, dass er mich erst vor dem Altar sieht."

Nun muss der Dresdner die Rolle des Verlobten einnehmen und der angehenden Braut verraten, was ihr steht. Doch Uwe wäre nicht Uwe, wenn er die Herausforderung nicht mit Leichtigkeit annehmen würde.

Seiner Kundin sucht der 63-Jährige drei unterschiedliche A-Linien heraus. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen.

Auf die Frage, ob Franziskas Herz bei einem der Kleider schon höherschlägt, antwortet sie nüchtern: "Auf dem Bügel so noch nicht."

Von der Zurückhaltung seiner Braut lässt sich der Experte aber nicht verunsichern.