Braut vertraut komplett auf Uwe Herrmann, denn: "Mein Freund kauft auch für mich ein"
Dresden - Franziska sucht für ihre Hochzeit eine A-Linie, die sowohl praktisch als auch mädchenhaft ist. Trotz eigenen Vorstellungen vertraut die 37-Jährige voll und ganz auf die Expertise von Uwe Herrmann (63) - und das hat einen witzigen Hintergrund.
"Mein Freund kauft auch für mich ein und kann mich sehr gut einkleiden", gesteht Franziska bei "Zwischen Tüll und Tränen". Aus diesem Grund hätte sie ihren Liebsten sogar gern zur Brautberatung mitgebracht, aber: "Ich bin altmodisch und möchte, dass er mich erst vor dem Altar sieht."
Nun muss der Dresdner die Rolle des Verlobten einnehmen und der angehenden Braut verraten, was ihr steht. Doch Uwe wäre nicht Uwe, wenn er die Herausforderung nicht mit Leichtigkeit annehmen würde.
Seiner Kundin sucht der 63-Jährige drei unterschiedliche A-Linien heraus. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen.
Auf die Frage, ob Franziskas Herz bei einem der Kleider schon höherschlägt, antwortet sie nüchtern: "Auf dem Bügel so noch nicht."
Von der Zurückhaltung seiner Braut lässt sich der Experte aber nicht verunsichern.
Franziska entscheidet sich doch für ein Kleid mit Schleppe
Als Franziska die erste Robe anprobiert, kullern schon die ersten Tränen. Besonders gut kommen der Glitzer und das Mädchenhafte an. "Ich finde das überraschenderweise an mir richtig schön", schwärmt die gelernte Finanzbuchhalterin.
Schluss ist an der Stelle trotzdem nicht, denn es warten ja noch zwei andere Kleider in der Umkleide. Während die zweite A-Linie gnadenlos durchfällt, löst die dritte Robe mit ihrer atemberaubenden Schleppe umso größere Begeisterung aus.
Dabei hatte Franziska eine solche im Vorfeld eigentlich ausgeschlossen. Doch ihre Begleiterin findet bewegende Worte: "Dass die Schleppe so lang ist - das ist dein Weg, den du die ganzen Jahre gegangen bist, um deinen Mann zu finden."
Von der Aussage ihrer Freundin ist die zweifache Jungsmama so gerührt, dass plötzlich ganz schnell eine Entscheidung fällt: "Das ist mein Kleid!"
