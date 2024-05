Uwe Herrmann findet die Kleiderwahl seiner Braut altbacken: "Bist du bei mir falsch"

Dresden - Braut Stefanie (33) kommt bei "Zwischen Tüll und Tränen" mit einem ganz besonderen Wunsch zu Uwe Herrmann (61) ins "Weiße Gewölbe". Sie möchte ein Brautkleid, das in den 90er-Jahren modern war.

"Wenn du so ein Kleid haben willst, bist du bei mir falsch", versucht ihr Uwe noch einmal ins Gewissen zu reden, bevor er sich mit ihr auf die Suche durch die endlosen Reihen Brautkleider begibt.

In seinem Brautmodengeschäft kann er ihr nur moderne Kleider zeigen und erklärt, dass sie sich lieber an einen Schneider wenden sollte, der ihr ein 90er-Jahre-Kleid nachschneidern könnte. Doch Stefanie lehnt ab, sie möchte ein Kleid aus dem Weißen Gewölbe haben.

Der Dresdner Brautmodenpapst ist so gar nicht begeistert von der Wunschvorstellung seiner Kundin: "Das war vor 20 Jahren aktuell", erklärt er und schüttelt verwundert mit dem Kopf.

Für Stefanie ist ein durchsichtiges Brautkleid kein Problem. © Screenshot: RTL+

Zunächst zeigt er Stefanie ein elegantes Brautkleid mit Glitzer. "Willst du ein 0815-Kleid?", fragt er die 33-Jährige provokant und die verneint natürlich schnell. Doch das glitzernde Korsagen-Kleid ist Stefanie zu schwer und es fehlt Spitze.

Eine A-Linie mit Blütenspitze und V-Ausschnitt erregt ihre Aufmerksamkeit. "Ich will nur eins sagen. Das ist ein mega Kleid. Bist du mutig?" will Uwe wissen. Und Stefanie ist etwas verunsichert. Das Brautkleid besitzt einen durchsichtigen Rock und würde so kaum verhüllt den Blick auf die Beine der Braut preisgeben. "Ich möchte das gerne anprobieren", gibt sich Stefanie selbstbewusst. Kann Uwe seine Braut womöglich doch noch von ihrer altbackenen Kleidervorstellung heilen?

Am Ende entscheidet sich Stefanie tatsächlich für das Spitzenkleid mit Glitzer und V-Ausschnitt. "Nach zehn Jahren akribischer Suche fühlt sich das wirklich sehr gut an und erleichternd, ein Kleid gefunden zu haben", freut sich die Braut, obwohl sie von ihrer Wunschvorstellung abgerückt ist.