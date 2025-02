Aus diesem kuriosen Grund braucht Moderatorin gleich zwei Hochzeitskleider

Dresden - Schon im September hatte TV-Moderatorin Victoria Herrmann (56) ihren Verlobten, den Ex-Biathleten David Böthig (43), auf Schloss Schwarzenberg im Erzgebirge geheiratet. In zwei Brautkleidern! Eines davon suchte sich Victoria beim Dresdner Brautmoden-Papst Uwe Herrmann (62) im "Weißen Gewölbe" am Wiener Platz aus - und das ist nun auch am Donnerstag (17 Uhr) in der VOX-Serie "Zwischen Tüll & Tränen" zu sehen.